Dagboek van influencer Rose: ‘Het zou me niets verbazen als Jesse het ook met Anouk wil doen’

“Jesse gaat dus voor een kind met die twee chicks.” Ik zit bij Noor thuis aan de sushi en ben nog steeds in shock over het nieuws dat Jesses stiefzus Nadia me tussen neus en lippen door had verteld. Ze wil een baby met haar nieuwe vriendin Anouk en Jesse had toegezegd dat hij wel de donor wil zijn. Of baby daddy, want het was overduidelijk de bedoeling dat hij een rol zou gaan spelen in het leven van het kind.

Hoe kon dit allemaal zo snel gegaan zijn in de twee maanden dat wij uit elkaar waren. “De laatste keer dat ik hem sprak, zat hij nog helemaal niet te wachten op een kind. Het zou me niets verbazen als hij het ook met die Anouk wil doen, die meid is bloedmooi,” zeg ik. Het slaat nergens op, want ze hadden me verteld dat ze het via een ziekenhuistraject willen proberen, maar ik ben boos en niet voor rede vatbaar.

“Het is inderdaad wel heel erg snel, maar als je het weet, weet je het,” zegt Noor cryptisch. Ik heb wel door dat ze doelt op haar eigen babykriebels, die ze ontwikkelde toen ze per ongeluk zwanger raakte, maar het kindje weer verloor. “Wat zei Jesse er zelf over?” “Die voelde zich natuurlijk totaal ongemakkelijk dat ik het op deze manier te weten kwam,” zeg ik.

“Hij kwam met een bullshitverhaal dat hij iets blijvends op wil bouwen in zijn leven.” “Maar dat kan, toch?” reageert Noor. “Niet alleen vrouwen krijgen na hun dertigste nesteldrang.” Ik voel me boos en gekwetst tegelijk. “Hij had toch met mij kunnen nestelen, zonder er meteen zo’n stomme baby bij te nemen.” “Lieve Rose, je hebt de afgelopen maanden niet echt laten blijken dat je serieus met hem wilt settelen, hè. Ben je ineens van gedachten veranderd?”

Ik schud mijn hoofd, want als ik eerlijk ben, moet ik op dit moment niet denken aan een relatie met serieuze verplichtingen. En al helemaal niet aan een kind. Het idee dat hij straks zo’n jankende baby heeft, waar hij medeverantwoordelijk voor is, maakt Jesse ineens een stuk minder aantrekkelijk. Ik had even gedacht dat ’t toch wel weer zou kunnen opbloeien tussen ons, maar ik krijg de kriebels als ik denk aan het leven dat hij straks tegemoet gaat.

Stel dat ik mee moet naar de kinderboerderij om stinkende geiten te aaien. “Waarom is iedereen ineens zo serieus,” zeg ik, meer tegen mezelf dan tegen mijn beste vriendin. Na jarenlang in een relatie vol sleur te hebben gezeten, heb ik het gevoel dat mijn leven nu pas echt begint.

Ik wil lol maken, is dat zo erg? Ineens komt bij me op dat er één persoon is die dit begrijpt. In een impuls pak ik mijn telefoon en ik zoek zíjn nummer op…

Over Rose

Naam Rose Leeftijd 30 jaar Beroep influencer Relatie twijfelachtig

Deze column van Rose komt uit Flair 35-2023.