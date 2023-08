Dagboek Tess: ‘Als Onno hier schuld aan heeft, sta ik niet voor mezelf in’

Boris en ik zitten samen bij onze moeder. Snotterend en met onderbrekingen omdat het haar niet lukt om verder te praten, vertelt ze wat er is gebeurd. “Beer had slecht geslapen. Hij zag op tegen die afspraak van Jonas en Onno. Dat hij daar dan bij moest zitten, vond hij lastig.”

Ze werpt een verwijtende blik naar mij, alsof het mijn persoonlijke eis was, terwijl dit door de kinderrechter is besloten. Doet er niet toe nu. “Omdat hij een aantal uur weg zou zijn, had ik een afspraak gemaakt bij de kapper…” Ze schiet weer vol. “Had ik dat nou maar niet gedaan!”

“Mam, dat kun je jezelf echt niet kwalijk nemen,” zegt Boris.

“Dat is misschien ook zo,” zegt ze zacht terwijl ze nee blijft schudden met haar hoofd, alsof ze precies het tegenovergestelde bedoelt.

“En toen, wat gebeurde er toen?” Ik probeer niet boos te klinken. Tenslotte ken ik nog niet het hele verhaal, maar ik weet wel dat als Onno hier schuld aan heeft, ik niet meer voor mezelf insta. Ik kan niet nog meer ellende incasseren die hij heeft veroorzaakt.

“Ik zei: ‘Ga nog even liggen voor je gaat.’ En dat heeft hij toen gedaan. Hij lag te kijken op zijn telefoon. Hij volgt Jonas op TikTok.”

Ik krijg ineens een akelig voorgevoel. “En toen?”

“Ik weet niet precies wat hij heeft gezien, maar zo’n tien minuten voor hij weg moest, belde hij me op. ‘Verdomme Laura,’ zegt hij, ‘Tess is het vergeten.’ Hij had uit een filmpje van Jonas opgemaakt dat hij vandaag ging karten, ergens in Brabant.”

Ik voel hoe de hitte naar mijn wangen stijgt.

Boris kijkt me vragend aan. “Ik zeg nog tegen hem: ‘Bemoei je er niet mee, straks heb jij het weer gedaan, bel Tess gewoon.’” Door haar tranen heen kijkt ze me aan. “Heeft hij jou gebeld?”

“Nee, nee, ik nee, ik heb niks gehoord.” Ik klink schuldig, als een verdachte die doorheeft dat ze erbij is.

“Dat dacht ik al, ik had ook niks op zijn telefoon gezien.”

Mijn benen beginnen zo te trillen dat ik ze zelfs door er hard op te duwen niet meer stil krijg.

“En toen?” vraagt Boris.

“Ik weet het natuurlijk niet precies… maar ik denk dat hij toen heeft bedacht dat hij het zelf zou oplossen. Volgens Onno kwam hij op de afgesproken tijd aan, zonder Jonas.” Ze zucht diep, terwijl de tranen op haar handen vallen. Boris pakt haar vast. Ik zit naast hen met mijn trillende knieën en een op hol geslagen hart, en lijk niet in staat ook maar iets te doen om mijn arme moeder te troosten.

“Werd hij toen niet lekker?” vraagt Boris.

“Pas na een tijdje,” zegt ze zacht. “Volgens Onno hebben ze juist heel fijn gepraat daarvoor. Maar ineens zei Beer dat hij zich niet goed voelde. En toen… toen zakte hij in elkaar. Onno… Onno…” ze maakt haar zin niet af.

“Wat is er met Onno?” Mijn stem klinkt staccato. “Onno heeft nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar het hielp niet meer… Toen de ambulance kwam was hij al dood.” Weer richt mijn moeder zich tot mij. “Waarom was Jonas er niet?”

