Dagboek Tess: ‘Leon kon zich maar net inhouden om Onno niet aan te vallen’

We gaan met de hele familie een weekend naar de Ardennen. Dat betekent met ons hele gezin: met mijn broer en zijn kinderen, zijn nieuwe vriendin Shira én met onze moeder. Hoewel het verdriet nog vers is en de wonden nog lang niet zijn geheeld, leek het ons een goed idee om iets positiefs te ondernemen. Iets waarbij we er allemaal even uit zijn.

Mama zag het in eerste instantie niet zitten. Zij ging elke dag naar Beers graf om bij hem te zijn. Het argument dat Beer het juist geweldig zou vinden als ze mee zou gaan, trok haar over de streep. We hebben een huis gehuurd met zeven slaapkamers, een grote eetruimte met open haard en een gigantische tuin. De kinderen zijn uitgelaten en hebben plannen voor wat we gaan doen: een spannende speurtocht, spelletjes in de tuin en kajakken. Jonas was de enige die nog niet zo blij leek. Pas toen Boris hem even apart genomen had, wilde hij mee. Ze hadden afgesproken dat Boris de foto van zijn lachende opa, die in een zilveren lijstje op de kist had gestaan, mee zou nemen. En zo geschiedde.

Het blijft gek dat ik niet bij de begrafenis kon zijn, door de toestand waarin ik toen verkeerde, maar Leon zei dat het maar beter was. Als ik niet al gek was geweest, was ik dat daar alsnog geworden. Natuurlijk hadden ze Onno niet kunnen weigeren bij de dienst van zijn vader. En zelfs Leon had zich maar nauwelijks kunnen inhouden om hem daar niet aan te vallen.

Het eerste wat de kinderen doen als we rond het middaguur aankomen, is alle slaapkamers checken. We hebben van tevoren afgesproken dat broertjes en zusjes bij elkaar slapen en dat alleen Bibi een kamer voor zichzelf krijgt. Maar nu de jongens de grote zolderkamer hebben ontdekt waar drie bedden staan, willen ze per se met elkaar. Dit leidt meteen tot dikke tranen bij Liva, die niet alleen durft te slapen. Oma biedt aan om haar kamer met Liva te delen en ook Bibi zegt dat ze best samen wil slapen met Liva, waarna Liva met glanzende ogen zegt dat ze dan met oma én Bibi wil slapen.

Na het herschikken van de kamers en geschuif met bedden, lijkt iedereen blij. De kinderen gaan buiten spelen, de mannen gaan hout zoeken voor het kampvuur, mijn moeder gaat even liggen en Shira en ik gaan boodschappen doen. Shira, die zelf ook het nodige heeft meegemaakt, zegt en passant: “Je bent dapper Tess, dat bewonder ik in je. Maar mocht het lastig worden, weet dan dat ik er ook voor je ben.” Ik vind het ongelooflijk lief van haar, maar ik wil op dit moment niet herinnerd worden aan mijn kwetsbaarheid. “Kom,” zeg ik, terwijl ik mijn arm door de hare steek. “We gaan comfortfood kopen, om een heel weekend nergens meer naartoe te hoeven.”

Na een avond waarop mijn broer als de ultieme gangmaker de boel op stelten zette, duiken we allemaal om tien uur ons nest in. Niet alleen ik, maar iedereen is emotioneel uitgeput. Toch heb ik de indruk dat mijn moeder zich vanavond heeft vermaakt. Ik word uit die illusie gehaald door Liva, die een uur later aan ons bed staat. “Ik kan niet slapen, oma huilt de hele tijd, mama.”

Over Tess

Naam Tess Bleeker Beroep verhuurmakelaar Kinderen Jonas en Liva Stiefdochter Anne Partner Leon

Dit ‘Dagboek van Tess’ komt uit Flair 36-2023.