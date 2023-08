Dagboek Tess: ‘Ik wilde dat Leon me zou haten en verlaten’

Gesmeekt heb ik of ik naar huis mocht. Uiteindelijk vonden ze het goed. Niet dat ik al beter ben, maar volgens mijn behandelend arts ben ik vooral moe, en uitrusten kan ik ook thuis. Wel blijf ik onder behandeling, want de reden – of redenen – waarom ik in een psychose raakte, zijn niet ineens opgelost.

De Engelse uitdrukking voor wat mij overkwam, vertelt het misschien nog wel het best: I lost it. Jacques, de psychiater, zegt dat dit kan gebeuren na het onderdrukken van jarenlange stress. Als er dan iets heftigs voorvalt, iets waar de patiënt geen controle over heeft, kan het ineens misgaan. Ik wilde ertegenin brengen dat ik juist wel controle had over de situatie als ik niet nalatig was geweest. Als ik mijn afspraken met Onno was nagekomen en Jonas had thuisgelaten. Dan had ik Beer niet in een onmogelijke situatie gebracht, waarin hij de strijd moest aangaan met zijn zoon ten behoeve van zijn kleinzoon en mij.

Door mij was Beer dood. Die zin kwam als de ondertiteling bij een film steeds weer voorbij in mijn hoofd. In plaats van het te benoemen – dat kon ik niet – begon ik wartaal uit te slaan. Onsamenhangende zinnen over televisieseries, kartbanen en winkelstraten. Ik had de controle nog steeds niet herwonnen en ging weer slapen. Steeds maar weer slapen. Toen ik eenmaal terug was in het land der normalen, kwam ook het schuldgevoel naar alle mensen die van me houden.

Jonas en Liva in de eerste plaats. Jonas om te veel redenen om op te noemen. En Liva omdat ik haar die vakantie met z’n allen had ontnomen waar ze zo naar had uitgekeken. Ze sliep met haar koffer in bed. Ik voelde me schuldig naar Leon, die met mij ook mijn problemen in huis had gehaald. Ik grapte dat ik zijn eerste en laatste was. En voegde er de gemene opmerking aan toe dat hij daar een neus voor had: vrouwen die nooit meer beter worden, als de ultieme uitdaging van zijn vak. Ik doelde op zijn overleden eerste vrouw, en wilde dat hij me zou haten en verlaten, omdat hij niks aan me had. Minder dan niks.

Tegen mijn broer, die wist van mijn leugens en me had willen behoeden voor mijn val door mee te liegen tegen onze moeder, zei ik dat hij maar beter weer naar Amerika kon gaan met zijn nieuwe vriendin en zijn kinderen, want alles wat ik aanraakte, werd verrot. Dat had hij toch gezien bij Anne? En dan was er nog mijn arme moeder tegen wie ik niks zei, helemaal niks, omdat mijn keel dichtzat. Beter wellicht vanwege de haat die aan mijn lippen ontsnapte naar mijn man en mijn broer. Omdat ik mezelf haatte.

Natuurlijk hebben ze moeten vertellen dat ik al eerder een keer een psychose had gekregen. Dat laat een litteken achter in je hoofd, waar-door je het sneller opnieuw zult krijgen, had ik weleens gelezen. Toch dacht ik niet dat me dat nog een keer zou overkomen, ik was voorbereid en kende mijn valkuilen. Totdat Beer doodging. Ik mag naar huis, als ik mijn medicijnen neem. Ik wil naar huis, omdat ik wil slapen.

Over Tess

Naam Tess Bleeker Beroep verhuurmakelaar Kinderen Jonas en Liva Stiefdochter Anne Partner Leon

Dit ‘Dagboek van Tess’ komt uit Flair 34-2023.