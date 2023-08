Dagboek van een sugarbaby #13: ‘Hoe kan ik straks faken dat ik geniet in bed?’

“Vriendelijk glimlach ik naar de nieuwsgierige echtgenote van Harold’s zakenrelatie. “Waar we elkaar ontmoet hebben?” herhaal ik haar vraag. “Bij de bakker, bij mij in de straat. We stonden allebei te wachten tot de croissantjes waren afgebakken,” lieg ik heel geloofwaardig. Harold knikt instemmend en slaat zijn arm om mijn middel: “Ik had werkelijk geen idee dat ik daar zo’n smakelijk gebakje zou treffen.”

Iedereen schiet in de lach en Harold troont me mee, om kennis te maken met een andere techneut. Terwijl ik me beleefd voorstel, realiseer ik me dat Harold zich terecht zorgen maakte. Het is inderdaad een ding, de vraag waar we elkaar leerden kennen. Volgende keer dat ik met een nieuwe daddy afspreek, doe ik dat in een museum, in een kunstgallerij, een casual terrasje of desnoods in een meubelwinkel, zodat we een goed verhaal hebben over de eerste date. Want een luxe hotelbar riekt natuurlijk al naar escortwerk, en die illusie moeten we altijd zien te vermijden.

Ik strek mijn hand uit om weer een canapeetje te grijpen als Harold mijn gezicht goed opneemt. “Zou je dat wel doen,” sneert hij. “Je hebt nu al mayonaise in je mondhoek.” Hij reikt me een servetje aan en fluistert in mijn oor: “Je bent mee als mijn visitekaartje, niet om het buffet onfatsoenlijk leeg te vreten.” Ik dep mijn lippen schoon en excuseer me, om even mijn neus te poederen. Met hartkloppingen hol ik bijna naar het toilet, waar ik koud water over mijn polsen laat lopen.

Dagboek van een sugarbaby #12 ‘Voor vijftienhonderd euro extra speel ik drie dagen zijn vriendin’

Wat een klootzak! En dan moet ik straks ook nog met hem naar bed, doen alsof er niets aan de hand is? Het is dat ik twee en een half duizend euro krijg deze maand, anders was ik meteen vertrokken. Hoe kan ik straks faken dat ik geniet in bed, als ik hem niet eens meer aardig vind? Mijn telefoon piept, het is Harold die vraagt waar ik blijf en dat hij om de hoek staat te wachten. “Sorry,” zegt hij, als hij een kus op mijn wang drukt. “Soms kan ik echt een eikel zijn. Vergeef je me, alsjeblieft?”