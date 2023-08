Dagboek van influencer Rose: ‘Jesse heeft zojuist de Franse god ontmoet met wie ik de nacht heb doorgebracht’

Hij zwaait naar me, what the fuck! Jesse heeft zojuist de Franse god ontmoet met wie ik de nacht heb doorgebracht en met wie ik hem eerder al heb bedrogen, en hij zwaait naar me? Wat is dit, zijn ontkenningsfase? Ik kan niets anders doen dan lauw mijn hand opsteken en vlucht dan snel naar de intercom om open te doen voor Lucas. Ik ben in de war en laat de hartstochtelijke zoen die hij me bij binnenkomst geeft, over me heen komen.

“Ben je een beetje bijgekomen van vannacht?” vraagt Lucas en hij duwt me een doos in mijn handen. “Je krijgt de groetjes van Jesse van de overkant.” Hij spreekt zijn naam uit met zo’n sexy Frans accent dat ie nog mooier klinkt.“Dat is mijn ex, over wie ik je vertelde,” zeg ik. Dan pas lijkt Lucas te beseffen wat hij heeft gedaan. “Merde, ik voel me zo’n idioot,” zegt hij. “Ik wilde je verrassen met een lunch…”

“Niet jouw fout, ik heb er een zootje van gemaakt,” reageer ik mat. We zitten een tijdje stilzwijgend tegenover elkaar te eten – al krijg ik geen hap door mijn keel – en de seksuele spanning van de avond ervoor is compleet verdwenen. Ik weet even niet meer wat ik moet zeggen, maar ik wil Lucas ook niet zomaar de deur uit bonjouren. Gelukkig voelt hij zelf ook aan dat ik alleen wil zijn, want na twintig minuten zegt hij: “Ik ga je verlaten, cherie,” alsof het een dramatisch afscheid betreft.

Hij geeft me een lange knuffel, die toch wel weer heel fijn is. En hij maakt ’t me makkelijk door te zeggen: “Bel me als je me wilt zien. Ik zou het leuk vinden, maar ik snap het als je nog iets uit te zoeken hebt met die dude aan de overkant.” Ik zoen hem op zijn mond en zeg: “Ik vond het fijn vannacht.” Als Lucas de deur uitstapt, besef ik dat ik iets tegen Jesse moet gaan zeggen, ik weet alleen niet wat.

Ik trek een spijkerbroek uit de kast, maar bedenk me dan en besluit een leuk zomerjurkje aan te doen en even wat extra aandacht te besteden aan mijn haar. Alsof het Jesse iets kan schelen, hij leek er niet echt mee te zitten dat ik bezoek had. Hij zwaaide zelfs! Ik loop de trap af en blijf twijfelend bij de voordeur staan, maar loop dan toch naar buiten.

“Hoi,” zeg ik als ik Jesses restaurant binnenstap, “kunnen we even praten?” Jesse lijkt verrast me te zien en zegt dan iets te nonchalant: “Je hoeft me niks uit te leggen, Rosanne, we zijn niet samen. En ik heb hier nu ook geen tijd voor, want ik heb een enorm tekort aan personeel; ik sta vandaag alleen.” Ik kijk zijn restaurant rond, waar net een groep van zes man aanschuift en heb ineens een fantastisch, maar tikkeltje impulsief idee…

Over Rose

Naam Rose Leeftijd 30 jaar Beroep influencer Relatie twijfelachtig

Deze column van Rose komt uit Flair 32-2023. Meer van dit soort verhalen lees je wekelijks in Flair.