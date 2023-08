Dagboek van influencer Rose: ‘Hij is niet het gevalletje bindingsangst, dat ben ík’

Heel even dacht ik dat Jesse me ging zoenen. Maar op het moment dat hij dichterbij komt, lijkt hij zich te bedenken en zegt: “Ik moet opschieten, Nadia en Anouk zijn hier zo; we gaan de stad in.”

“Anouk?” vraag ik. Een seconde schiet door mijn hoofd dat Jesse nu al een nieuwe vriendin heeft.

“O wist je dat niet?” reageert hij. “Nadia heeft een nieuwe vriendin en het is in korte tijd heel serieus geworden. Ze wonen al samen.”

Ik voel me ineens een beetje schuldig. Toen het uitging met Jesse, heb ik zijn stiefzus niet meer gebeld. Het voelde op de een of andere manier toch ongemakkelijk, omdat ik weet dat zij alles bespreken met elkaar.

Aan de andere kant heeft zij mij ook geen berichtje gestuurd, blijkbaar was ze erg druk met haar nieuwe relatie. Maar goed, zo gaan die dingen nu eenmaal. “Wat leuk, ik gun haar zó een nieuwe liefde,” zeg ik enthousiast.

“Ja, ze zijn heel erg happy, het bestaat dus wel.”

Ik hoor de pijn in zijn stem terwijl hij het zegt, en besef dat wij ook gelukkig hadden kunnen zijn als ik niet die eeuwige onrust in mijn kop had. Zoals hij hier voor me staat, is Jesse de ideale man. Maar toch… als hij op dit moment zou vragen om het opnieuw te proberen, zou ik het nog steeds niet zeker weten. Het idee dat ik nooit meer zo’n uitspatting zoals met Lucas kan hebben, benauwt me behoorlijk. En ik snap dat Jesse niet gaat zitten wachten tot ik eens klaar ben voor een relatie. Hij is niet het gevalletje bindingsangst, dat ben ík.

“We kunnen hier zo nog wel even samen een drankje doen,” zegt Jesse als hij merkt dat ik niet reageer op zijn laatste opmerking.

“Zit Nadia nog wel op mij te wachten?” vraag ik een tikkeltje onzeker.

“Tuurlijk, ze vertelde me laatst nog dat ze je mist. Ze voelde zich een beetje schuldig, omdat ze niks heeft laten horen. Toen heb ik gezegd dat ze voor mij echt geen afstand hoeft te bewaren.” Ik merk dat Jesse meent wat hij zegt. Hij is blijkbaar een stuk volwassener dan ik. Jesse ziet me alles overdenken en zegt: “Stop met piekeren, je zit weer in je hoofd.”

Hij heeft gelijk, ik moet niet alles maar invullen. Dan zwaait de deur open en stapt Nadia binnen, gevolgd door de knapste blonde vrouw die ik ooit heb gezien. “Hier zijn je sexy baby mommy’s,” roept zijn stiefzus enthousiast als ze Jesse ziet. Ze heeft mij nog niet opgemerkt, maar ik zie wel Jesses gezicht betrekken. En dan pas dringt tot me door wat Nadia net zei. Ik kan niks anders doen dan onnozel mijn hand omhoogsteken ter begroeting.

Nadia zegt: “Shit, Rose. Je hebt haar zeker nog niks verteld…”

