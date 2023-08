Dagboek van influencer Rose: ‘Lucas weet precies hoe hij me gek moet maken’

“Ik dacht dat je het nooit zou vragen,” zegt Lucas met zijn sexy Franse accent. Daarom alleen al wil ik hem mijn bed insleuren. Ik heb ineens alleen nog maar oog voor hem en ik vergeet bijna om Noor gedag te zeggen als we het terras verlaten. Ze geeft me een knipoog, dit soort situaties heb ik andersom vaak met haar meegemaakt.

Samen rijden we naar mijn appartement. Gelukkig stelde Lucas voor om te fietsen, want ik geloof dat ik toch iets meer heb gedronken dan ik dacht. Al zoenend lopen we de trap op en we hebben de helft van onze kleren al uitgedaan voordat we mijn slaapkamer bereiken. Daar hebben we de gepassioneerdste seks die ik ooit heb gehad. Ik dacht altijd dat het een cliché was dat Fransen zulke goede lovers zijn. Maar voortaan geloof ik elk cliché, want dit is hartstochtelijk, wild en Lucas weet precies hoe hij me gek moet maken.

Wanneer ik in zijn armen lig bij te komen van mijn passionele uitspatting – of beter gezegd: urenlang genot – voel ik me ineens best leeg. Lucas is superlief en niet het soort man dat meteen in slaap valt na de seks, of erger nog: ervandoor gaat. Maar toch mis ik Jesse en wat we samen hadden op dat moment heel erg. Lucas heeft het wel door en vraagt of ik oké ben. Ik zeg hem eerlijk dat ik niet het type ben dat elke week iemand mee naar huis neemt, en dat ik nog een beetje moet wennen aan zo intiem zijn met een stranger.

“Probeer gewoon te genieten van het moment,” zegt hij. “Straks zit ik weer vijfhonderd kilometer verderop in Parijs, dan hoef je me nooit meer te zien als je dat niet wilt.” “Is dat wat jij wilt?” vraag ik hem. “Zeker niet,” antwoordt Lucas en stiekem vind ik dat toch een fijne bevestiging.

Ik moet daarna in slaap zijn gevallen, want het is al half een als ik wakker word, alleen in mijn bed. Van Lucas is geen spoor te bekennen en het geeft me toch een wrang gevoel dat hij vertrokken is zonder gedag te zeggen. Maar van Noor weet ik dat het zo meestal gaat met onenightstands. Of was het dat niet, we hebben immers al eens eerder samen in een bed gelegen? Ik lig nog te piekeren als ik hoor roepen: “Rose, chérie!”

Ik loop naar het raam en zie Lucas voor de deur staan met twee dozen. “I forgot the key,” zegt hij als ik het raam een stukje opendoe. Daar staat mijn Franse god met zijn haar nog in ‘coupe seks’. “Je had zo’n zin in pizza vannacht, dus ik heb lunch voor ons gehaald bij dat leuke tentje aan de overkant.” Fuck nee, denk ik… En dan pas zie ik wie er in de deuropening van het restaurant staat.

Over Rose

Naam Rose Leeftijd 30 jaar Beroep influencer Relatie twijfelachtig

Deze column van Rose komt uit Flair 31-2023. Meer van dit soort verhalen lees je wekelijks in Flair.