Dagboek Tess: ‘Het lijkt of mijn hoofd vol watten zit, ik kan niet denken en niet voelen’

“Was je de afspraak vergeten, tussen Jonas en zijn vader?” vraagt mijn moeder nogmaals. Haar hand beeft terwijl ze mij aanraakt. Ik kijk naar haar kwetsbare gezicht en weet dat ik moet liegen. Voor haar en voor mijn bestwil, voor onze familie, voor Onno en vooral voor Jonas, maar Boris weet het.

Hij weet als enige dat ik het niet vergeten was. Zijn verwijtende blik en de vragende ogen van mijn moeder zijn op mij gericht. Ik knijp in mijn handen. Ik moet liegen. Lieg! Maar het lijkt alsof mijn keel dichtzit. Dan open ik mijn mond om de waarheid te zeggen en alles op te geven.

Maar Boris is mij voor. “Ja, Tess was het vergeten. Ze zei het toen we met elkaar belden: ‘Ik was de afspraak vergeten.’”

“Och kindje toch,” zegt mijn moeder. Ze strijkt langs mijn haar. “Dat jij dit nu ook nog moet meemaken. Beer was zo gek op je.”

Als een robot loop ik naar buiten. Boris loopt naast me. We zwijgen. Ik wil hier zo snel mogelijk weg. Naar huis om in bed te gaan liggen en me diep te verstoppen onder de dekens. Doel-gericht loop ik op mijn auto af.

“Tess, waarom antwoord je niet?”

Ik kijk opzij. Zei hij iets? Ik loop weer verder. Maar Boris pakt me bij mijn schouder. “Luister, het enige wat ik wil weten, is of je het geregeld had. Ik probeer je te helpen, Tess. We moeten straks hetzelfde verhaal vertellen.”

Ik kijk hem aan, zijn woorden ketsen af op mijn huid. Ze kunnen niet bij mij naar binnen dringen. “Laat me Boris,” zeg ik.

“Nee, ik laat je niet. Je zei dat je het zou regelen, heb je dat gedaan of niet? Had je Onno gesproken? Wist hij dat Jonas niet zou komen?”

Het is de naam van mijn zoon, waardoor ik het niet volhoud. Die naam splijt het onzichtbare schild waarmee ik mezelf beschermde, waardoor het in duizenden stukjes uit elkaar valt. “Nee!” krast het uit mijn keel. “Ik had het niet geregeld. Ik had niks gedaan!” In de huilbui die volgt, denk ik te stikken.

Boris pakt me beet. “Tess, houd je aan me vast. Tess! Luister, het is niet jouw schuld, het is niet jouw schuld, hoor je me? Tess, adem in, adem uit.”Hoe kon ik dit doen, hoe kon ik, hoe? “Hij is dood door mij! Het is mijn schuld.”

Leon injecteerde me met iets om te kalmeren. Dat is het laatste wat ik me herinnerde. Nu lijkt mijn hoofd vol watten te zijn, ik kan niet denken en niet voelen. Mijn mond voelt droog als stof. Op de achtergrond hoor ik ze zacht praten. Zouden ze denken dat ik nog slaap? Door het open gordijn kan ik zien dat het donker is buiten. Er moeten uren voorbijgegaan zijn. Ik kom weer tot het besef dat Beer dood is. Was ik ook maar dood, denk ik mat, dan was ik overal vanaf.

“Hé lieverd,” zegt Leon. Hij komt naast me op ons tweepersoonsbed zitten. “Boris en ik hebben overlegd en we denken dat het beter is als je een tijdje wordt opgenomen. In de afgelopen week zien we nog zo weinig verbetering.” Een week? denk ik. Daarna val ik weer weg.

Over Tess

Naam Tess Bleeker Beroep verhuurmakelaar Kinderen Jonas en Liva Stiefdochter Anne Partner Leon

Dit ‘Dagboek van Tess’ komt uit Flair 33-2023.