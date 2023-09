Yuki: ‘Ik bedenk hoe mijn geboorteplaats me heeft gevormd, veel meer dan ik tot nog toe had gedacht’

En het is kermis in Oosterhout. De stad waar ik geboren ben. In het voormalig Pasteurziekenhuis als tweede kind van ouders die nog steeds daar wonen. Ook mijn zus woont in Oosterhout en zij heeft twee kinderen die wel een paar jaar ouder zijn, maar ontzettend gek zijn op hun twee nichtjes. Het is woensdag en de laatste dag van de Oosterhoutse kermis. Dat belooft wat.

Ik kom redelijk vaak in Oosterhout, maar verder dan mijn ouderlijk huis, het hondenuitlaatpark, de friettent en de ijssalon kom ik niet. Ik kom dus eigenlijk zelden mensen van vroeger tegen. Kennissen met wie ik mijn middelbareschooltijd deelde, oud-teamgenootjes van de voetbal en ex-vriendinnetjes met wie ik mijn eerste kusjes uitwisselde: ik zie ze nooit meer.

Tot ik op woensdag, de laatste dag van de Oosterhoutse kermis, van attractie naar attractie loop. De jongen bij wie ik altijd spiekte tijdens examens op de havo staat bij de schommels, bij het ballenrollen spreek ik mijn voetbaltrainer, die eigenlijk veel minder oud is dan ik altijd had gedacht, en vanuit een misselijkmakende zweefmolen zie ik een ex-vriendinnetje als een soort moedergans achter vier kinderen aanlopen.

Zo gaat het eigenlijk de hele kermisdag door: sommige vrienden uit het verleden spreken me aan en terwijl ik probeer te gissen naar hun naam, vertellen ze over de keuzes die ze hebben gemaakt in het leven, over hun kinderen en word ik netjes voorgesteld aan de partners. Anderen kijken me van een afstand aan, om vervolgens schichtig weg te kijken.

Misschien weten ze niet meer wie ik ben of misschien zijn ze bang dat ik niet meer weet wie zij zijn. De Oosterhoutse kermis is een trip down memory lane voor mij. Nooit eerder voelde ik zo veel herinneringen opkomen aan deze plek. Ik bedenk hoe Oosterhout me heeft gevormd, veel meer dan ik tot nog toe had gedacht.

Tot vandaag dacht ik altijd dat ik gevormd was door Amsterdam, door wat er zich afspeelde na mijn twintigste en door levende herinneringen die zich dagelijks opdringen als ik ontwaak in mijn woonplaats de hoofdstad, maar lopend tussen het Luna Park en de Breakdance besef ik dat mijn persoonlijkheid veel meer is gevormd in momenten die ik deelde met iedereen die ik vandaag na lange tijd weer ontmoet. Het maakt me wie ik ben, en dat allemaal door Oosterhout. Of nee, door de mensen van Oosterhout.

Deze column van Yuki komt uit Flair 36-2023. Meer van dit soort verhalen lees je wekelijks in Flair.

Yuki Kempees (36), zanger en onderdeel van Kris Kross Amsterdam, is schrijver, columnist en deed mee aan Expeditie Robinson 2021. Is verloofd met Lizzy van der Ligt en vader van twee prachtige dochters.