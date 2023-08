Yuki: ‘Leuk, met een baby en peuter in een chic restaurant – tot de explosie’

We zijn vroeg aangeschoven omdat we de kinderen mee hebben, maar ondanks dat zit het restaurant helemaal vol. Het geeft een leuke extra dimensie, een baby en een peuter in een chic restaurant.

Je zou kunnen beargumenteren dat het een slecht plan was om geen oppas in de arm te nemen, die rustig thuis met de kinderen een pasta bolo eet, in plaats van hier met z’n allen aan de pasta van seizoensgroenten te zitten. Maar goed, voordat we vertrokken, sprak ik de stellige woorden: “Ik wil geen stel zijn dat niks meer doet vanwege de kinderen, ik wil juist met de kinderen doen wat wíj doen.”

En dat ‘doen wat wij doen’ bestaat voornamelijk uit plekken bezoeken waar normaliter weinig kinderen komen. Eigenlijk weet ik ook wel: dat is niet voor niets. Chique restaurants, lange (vlieg)reizen, volwassenmensenverjaardagen: je komt er meestal geen kinderen tegen. Maar ik wil niet zo’n stel zijn dat alleen maar kindvriendelijke dingen doet met z’n kinderen.

Na de pannenkoekenboot en het restaurant bij de kinderboerderij wil ik ook leuk uit eten voor papa en mama. Plots is het Red Alert: ik kijk naar Lizzy, die Suki vasthoudt alsof ze het cadeau uit dat verjaardagsspel bij Ik hou van Holland in handen heeft, je weet wel, dat rokende, trillende pakket dat elk moment kan ontploffen.

Suki’s pamper staat op springen, ik zie hoe de luier vanbinnen bruin kleurt en dat de plek steeds groter wordt. Snel pak ik een schone luier en de vochtige doekjes uit de tas en neem haar van Lizzy over. Terwijl ik snelwandelend naar de toiletten loop, voel ik hoe de babykak langs haar beentjes uit de luier loopt.

Met mijn handen dek ik het af en ik voel hoe het door mijn vingers over mijn handen druipt. Een dame die ik passeer, herkent de situatie en glimlacht naar me, ze zal ook moeder zijn. Natuurlijk is er in dit restaurant geen plek voor een verschoonplank, dus ik klap de deksel van het toilet dicht, spreid wat toiletpapier uit en leg Suki op haar rug op de wc.

En terwijl ik haar verschoon, denk ik terug aan hoe Jagger een kakexplosie kreeg tijdens een vlucht van zes uur en hoe ik luiers verschoonde op de gekste plekken ter wereld, zoals in een boomhut in Mexico tijdens onze rondreis en op een luxe jacht bij Ibiza.

Nadat ik mijn handen grondig heb gewassen, kom ik met een zucht terug aan tafel. Lizzy en Jagger barsten beiden in lachen uit. “En?” vraagt Lizzy met tranen in haar ogen van het lachen. “Een beetje zoals in die boomhut in Mexico, maar dan iets minder. Het moet wel heel extreem zijn wil ik een kakluier niet aankunnen. Ik heb de babypoep tussen mijn vingers vandaan gewassen, dus: eet smakelijk.”

Deze column van Yuki komt uit Flair 35-2023. Meer van dit soort verhalen lees je wekelijks in Flair.

Yuki Kempees (36), zanger en onderdeel van Kris Kross Amsterdam, is schrijver, columnist en deed mee aan Expeditie Robinson 2021. Is verloofd met Lizzy van der Ligt en vader van twee prachtige dochters.