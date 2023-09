Dagboek Tess: ‘Ik ben Leon zo vreselijk dankbaar dat ik er soms spontaan van in huilen uitbarst’

Nu mijn hoofd – met behulp van wat medicatie – weer normaal functioneert, komt die psychose me voor als één lange nachtmerrie waar ik niet meer uit leek te komen. Het overlijden van Beer is nog altijd heel pijnlijk, maar ik geef mezelf er niet meer honderd procent de schuld van. Ik kan weer wat relativeren en dingen in perspectief zien. Zoals het inzicht dat ik dit alleen te boven kan komen als ik niet in dat schuldcomplex blijf hangen.

Dat wil niet zeggen dat ik nooit meer denk aan het ‘wat als’-scenario als het gaat over alles wat tot de dood van Beer heeft geleid. Wat als ik mijn afspraak gewoon was nagekomen, wat als ik het er niet op aan had laten komen en Onno had ingelicht, wat als ik Beer op zijn minst had gewaarschuwd. Mijn psychiater zegt dat ik mijn gedachten wel degelijk kan sturen en heel bewust na zo’n riedel met mezelf moet afspreken: nu is het weer genoeg.

Mijn moeder, die natuurlijk kapot is door het ­verlies van haar vriend, weet in elk geval niets van mijn falen. Boris heeft me gezworen dat ze dat ook nooit te weten zal komen. Waar ik me het meest druk over maak is hoe Jonas hiermee omgaat. Hij moet geregeld huilen over de dood van zijn opa, maar hij wil niet dat we dat zien en sluit zich dan op in zijn kamer. Ook tegen hem houd ik vol dat ik de afspraak met zijn vader was vergeten en dat hij er niks aan kon doen dat zijn opa daar alleen zat… Maar ik denk dat hij, net als ik, wel wist dat hij naar zijn vader moest.

Jonas praat nu ook met mijn psychiater. Ik ben daar niet bij, dus ik weet niet wat ze bespreken. Jonas heeft aangegeven dat hij niet meer naar Onno wil. “Nooit meer!” zegt hij. Maar volgens mijn psychiater zou hij dat ook kunnen zeggen om mij te steunen. Zo werkt dat met kinderen, ze vertellen je uiteindelijk heel graag wat je wilt horen. Ook dat vond ik confronterend, want wat had ik mijn zoon – onbewust – nog meer laten beweren... Toch raadt de psychiater contact met zijn vader op dit moment niet aan, en dit heeft hij ook naar Onno’s advocaat gecommuniceerd.

Liva houdt me de hele tijd nauwlettend in de gaten. Ze legt haar handje op mijn voorhoofd en zegt dan: “Hmm, beetje warm mama,” waarna ze naar de keuken rent om een nat doekje voor me te halen. Ook overlaadt ze me met kusjes en zegt dan vrolijk: “Je bent wakker! Niet meer moe, mama?” Leon is een grote stabiele factor in het leven van onze dochter, waardoor ik niet de indruk heb dat ze echt vreemd gedrag vertoont. Ik merk dat Jonas dat deels gemist heeft.

Ach Leon, als ik hem toch niet had gehad. Ik ben hem zo vreselijk dankbaar dat ik er soms spontaan van in huilen uitbarst, waar ik me dan weer voor geneer. Leon zegt dan heel liefdevol dat ik me nooit zorgen hoef te maken. Hij en Boris zijn de pijlers waarop ik altijd zal kunnen steunen…

Over Tess

Naam Tess Bleeker Beroep verhuurmakelaar Kinderen Jonas en Liva Stiefdochter Anne Partner Leon

Dit ‘Dagboek van Tess’ komt uit Flair 35-2023.