Melle: ‘Petri is ongetwijfeld Maagd: ze zou het liefst een stofzuiger over haar mannen halen’

Geruststellend om je vermoedens bevestigd te zien: Walter is een Weegschaal. Zevenendertig afleveringen lang probeerde hij de harmonie te bewaren, met wisselend succes. Juist in een poging het conflict te vermijden veroorzaakte hij ontploffingsgevaar (‘Vind je het goed dat ik morgen antwoord? Want ik zit nu best wel met m’n verkoudheid’).

Het hielp ook niet dat hij (gok ik) twee Schorpioenen over de vloer had: Ingrid en Alexandra. Voor beiden was hij een beetje bang. De Schorpioen prikt moeiteloos door onwaarheden heen. Walters spirituele levenshouding veranderde onder Ingrids priemende blik in een zielige dekmantel. Zijn diplomatieke gebaar naar Alexandra (een oude knuffel in een kartonnen zak) werd ontmaskerd als een luie poging om zijn schuldgevoel af te kopen.

Terwijl de Schorpioenen witheet van woede hun koffers pakten, stond de Weegschaal vriendelijk in de deurpost, klaar om de koffer de trap af te tillen. Wilde Ingrid niet nog een warme maaltijd voor ze vertrok? Of anders een knuffel van twee seconden?

Voor een volgend seizoen van B&B Vol Liefde heb ik eigenlijk maar één verzoek: dat de geboortedata van alle kandidaten vooraf in beeld worden gebracht. Dat kijkt toch wat makkelijker. Al heb je bij sommige B&B-houders aan je astrologische intuïtie ook wel genoeg.

Over Petri is bijvoorbeeld geen twijfel mogelijk. Na iedere afgedropen man zie je haar met een plumeau, zeem of stofzuiger in de weer. Copingstijl schoonmaken: een Maagd. Het liefst zou ze ook de stofzuiger over haar mannen halen, om Olafs ongewenste sik en Hans’ overschot aan levenslust de zak in te zuigen.

Eigenlijk heeft Petri helemaal geen man nodig. ‘Een Maagd is een financieel onafhankelijke vrouw die haar eigen boontjes kan doppen’, zegt mijn naslagwerk. ‘Kan zich tamelijk kritisch en oordelend uiten.’

Olof van Marian is wat lastiger te diagnosticeren. Hij heeft trekjes van een Boogschutter: grenzeloos, de feiten ontkennend optimisme. Hij zal de geschiedenis ingaan als de man die opgewekt wakker werd in het hok van de zwembadpomp (‘geslapen als een os’). Als de man die de pogingen tot vernedering van een manische advocaat stoïcijns van zich af liet glijden.

Het zou echter ook het gedrag van een Stier kunnen zijn: onverstoorbaar doorploegend, net zo lang tot hij wint. Olof begrijpt dat een vrouw meer heeft aan een schoongemaakt zwembad, dan aan een stroom voorspelbare complimenten over haar uiterlijk, verpakt in verkleinwoorden.

Debbie is dan weer een eitje: alles aan die vrouw schreeuwt Ram. Iedereen die op haar pad komt, krijgt een plekje in haar draaiboek. Het is nooit saai, ze heeft altijd wel iets voor je in petto: taarten proeven, antiek aanschaffen, paella serveren. Ze gedijt bij een geliefde die zich naadloos schikt naar haar ondernemende, onstuimige natuur.

Wat Leendert betreft: die heeft genoeg gedaan om de verdenking Leeuw op zich te laden. Zeven vrouwen uitzoeken in plaats van de gebruikelijke vijf. Dramatiek na elk vertrokken exemplaar (achter de piano kruipen om ‘een stukje muziek dat bij mijn stemming past’ te spelen). De wens dat ze hun baan opzeggen en binnen drie maanden zijn kant opkomen. Gevoelig zijn voor de aanbidding van Thalia (‘Ik vin jij hebt echt één mooi huid, ja, héél mooi.’) Het smeren van dagcrème. Zijn krachtige libido etaleren. Ja, er zijn genoeg signalen om het ergste te vermoeden.

Over Joy wil ik het, zoals de rest van dit land, niet meer hebben. Bram is een Stier (jarig tijdens de opnames, op 20 mei, uit mijn hoofd), net als Martijn. Marian is een Vis: de enige die er zelf mee voor de draad kwam. Heel goed Marian! Laten we dat vasthouden.

Flairs nieuwste columnist Melle Maré (33) is boekhistoricus. Ze werkt aan haar debuutroman en klust daarnaast bij als astroloog. Elke week schrijft ze op Flair.nl over zaken die haar bezighouden.