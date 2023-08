Melle: ‘Omtzigts carrière is precies het kronkelige bergpad waarop de Steenbok zich vaak begeeft’

De afgelopen dagen deden veel journalisten een poging zijn persoonlijkheid te vangen. Het woord ‘terriër’ viel voor de duizendste keer, en ook zijn burn-out werd steeds weer zorgelijk benoemd.

Laat mij maar even, dacht ik: Pieter Omtzigt is een Steenbok. Zoals wel vaker hebben we aan de astrologie genoeg. De Steenbok is een integer mens dat gebukt gaat onder zijn grote plichtsbesef. Wanneer hij eenmaal een taak op zich neemt, gaat hij met geduld en volharding door, tot het bittere eind.

Ambtenaren en politici zijn vaak geboren onder dit teken. Politiek is een stroperig proces, waar een wetsvoorstel eerst langs tientallen anderen moet, alvorens je het in onherkenbare staat terugkrijgt en weer opnieuw kunt beginnen. Een Steenbok heeft een lange adem, en is koppig genoeg om uiteindelijk zijn zin te krijgen - vaak ook omdat de rest al verveeld is afgehaakt.

Omtzigts carrière is precies het kronkelige bergpad waarop de Steenbok zich doorgaans begeeft, klauterend op weg naar de top. Verantwoordelijkheden op je nemen waar niemand anders zin in heeft (pensioenwetten, corruptie op Malta), bijna de afgrond in vallen (functie elders, de fluistercampagne bij het CDA), bezwijken onder de zware last (de burn-out na de toeslagenaffaire), en daarna toch weer doorgaan (je eigen partij oprichten).

Maar wil Omtzigt wel naar de top? Zelf zegt hij van niet. Hij heeft geen ambitie om premier te worden, dat mag iemand anders doen. Omtzigt blijft lekker in de Kamer zitten. Het is een opvallende uitspraak, die we op twee manieren kunnen interpreteren.

Eén: de Steenbok liegt om strategische redenen. Hij tempert de verwachtingen, maar alleen om zich in de luwte voor te kunnen bereiden op het moment dat zijn partij toch de grootste wordt, en hij het Torentje beklimt.

Twee: de Steenbok heeft zelfkennis, of een vrouw die hem afremt. Ook dit is een reëel scenario, vooral bij een man die na drie weken vakantie oogt als iemand die je drie weken op vakantie zou willen sturen.

Er is nog een raadsel dat me bezig houdt: de Ascendant van de beste man. De Ascendant is het teken in het eerste huis van de geboortehoroscoop, dat iets zegt over de eerste indruk die mensen maken. Omtzigt oogt voor een Steenbok vrij emotioneel. Ik gok dus op Ascendant Vissen, maar kan het niet bewijzen (daarvoor moeten we eerst zijn geboortetijd in handen krijgen).

De Vis is gevoelig, behulpzaam en een martelaar. Omtzigt draagt het martelaarschap met verve. Net als veel Nederlanders ziet hij zichzelf ook als slachtoffer van de politiek, en dat schept natuurlijk een band met de kiezer.

Het is een situatie die hij enigszins lijkt uit te buiten: telkens benoemt hij weer hoe zwaar het kamerwerk is met maar anderhalve medewerker tot zijn beschikking, en hoezeer de parlementaire pers hem de zenuwen geeft. Er is zelfs een speciale girorekening voor hem geopend: de stichting steunfonds Pieter Omtzigt.

De tijd zal ons leren wie we in de verkiezingsstrijd vooral te zien krijgen: de ambitieuze Steenbok die zijn taak in de wereld wil vervullen, de gevoelige, lijdende Vis, of misschien toch de Kreeft (zijn maanteken), die eigenlijk gewoon lekker thuis wil zitten. Ook mooi.

Flairs nieuwste columnist Melle Maré (33) is boekhistoricus. Ze werkt aan haar debuutroman en klust daarnaast bij als astroloog. Elke week schrijft ze op Flair.nl over zaken die haar bezighouden.