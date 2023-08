Melle: ‘We zijn dríe feministische golven verder en toch wil Amstergwen haar seksuele kapitaal verzilveren’

Het was coronatijd, begin 2020, dus iedereen zat opgehokt. De omstandigheden voor het ontwikkelen van een internetverslaving waren optimaal. Op haar eerste streams ziet Van der Zwan er tamelijk casual uit. Normale trui, weinig make up. Ze kletst wat tegen haar volgers, die ze zelf niet kan zien. Al snel krijgt ze haar eerste donatie binnen. Vier euro. ‘Oh, dat is zo lief’, roept ze uitgelaten.

‘Als je groot wil worden, moet je iets meer vlees laten zien’, schrijft een van haar fans in de chat.

Een paar weken later staat Amstergwen heupwiegend voor een gasfornuis, in een strak haltertopje met decolleté. Ze gooit haar handen in de lucht, alsof ze aan een buikdansact begint, en kijkt zwoel in de camera. ‘Hé, maar hoe is jullie dag dan?’ vraagt ze aan de honderden mannen die haar live gadeslaan.

De donaties stromen binnen. Het aantal kijkers groeit explosief. Steeds vaker verdient ze honderden euro’s per stream. Dat is wel iets anders dan wekenlang aan een essay schrijven voor een noodlijdend opinieblad - iets waar ze als journalist vast ook bekend mee is.

Langzaam zakt Van der Zwan steeds dieper weg in het Twitch-moeras. De aandacht werkt verslavend, en om nog meer volgers en donaties te krijgen, doet ze een radicale investering in haar lichaam. Haar uiterlijk is een verdienmodel geworden, en dat resulteert, redelijk voorspelbaar, in een borstvergroting.

Met het verkopen van haar lichaam verdiende ze meer dan ze met het verkopen van haar vaardigheden ooit heeft gedaan, zegt Van der Zwan later, terugkijkend op de Twitch-nachtmerrie. Ja, denk ik ondertussen, maar is dat nou zo’n schokkende ontdekking? Dat een knappe jonge vrouw met haar uiterlijk een fortuin kan vergaren? Meer dan in die goudmijn van de weekbladjournalistiek?

Voor mensen die snel geld willen verdienen, zijn er van oudsher aan paar opties. Voor mannen ligt de misdaad voor de hand. Voor vrouwen de prostitutie. Drie feministische golven heeft het gekost om ervoor te zorgen dat vrouwen niet op hun lichaam hoeven terug te vallen, maar een goede opleiding hebben om in hun onderhoud te voorzien.

De beweging die Van der Zwan maakt, lijkt een omgekeerde. Een vrouw met een diploma, goede (oké, de Rietveld-academie: redelijke) kansen op de arbeidsmarkt, die op Twitch gaat en laat zien wat haar mannelijke kijkers leuk vinden (borsten). Een vrouw die haar seksuele kapitaal toch wil verzilveren, ook als dat niet goed voelt.

De goudkoorts heeft natuurlijk een hoge rekening. Het getuigt van moed dat Van der Zwan aan het einde van de documentaire, met zichtbare gêne, over haar borstvergroting vertelt. Ze snapt nog steeds niet hoe zij, een sterk en stabiel persoon, hiertoe heeft besloten. Ze bespeelde die mannen toch zelf?

Amstergwen (dinsdagavond uitgezonden op NPO 2) laat zien hoe een regisseur letterlijk de regie verliest. Het idee dat je als documentairemaker bij de pinken kunt blijven terwijl je tegelijkertijd het object bent dat het hele circus ondergaat, mag wel eens op de schop.

Als Van der Zwan ergens slachtoffer van is, dan is het wel van haar opleiding aan de kunstacademie. Daar zien ze dit soort zelfvernietigende performance-kunst à la Abramović graag, want ‘kunst moet wel iets op het spel zetten’. Nou, dat is aardig gelukt.

