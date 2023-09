Marleen: ‘Waarom mag je geen voorkeur hebben? Ja, ik wilde dolgraag een meisje’

Blijkbaar is het namelijk in mommyland verboden om hardop uit te spreken: je voorkeur voor het geslacht van je ongeboren kind. Je moet namelijk maar een potje dankbaar zitten te wezen dat het überhaupt gezond is. Geslacht is bijzaak.

Natuurlijk ben ik blij dat er tien teentjes en vingertjes te spotten waren bij de 20-weken echo. En natuurlijk haalde ik opgelucht adem toen de echoscopist zei: ‘Niets geks te zien.’ Maar toen mijn man ik vervolgens op een zonovergoten terras voor onszelf een mini gender reveal deden en de envelop openden met het geslacht van onze vrucht, maakte mijn hart een sprongetje.

No way dat ik me daar (ook nog eens) schuldig over ga voelen. Als je de moedermaffia moet geloven, moet je je namelijk al schuldig voelen bij de eerste hap adem die je elke ochtend zelf neemt. Daar ben ik wel klaar mee. Net zoals dat het volledig normaal is dat je eerste reactie bij een positieve zwangerschapstest misschien wel angst of paniek is, is het net zo normaal om behalve een kinderwens ook een geslachtswens te hebben. En die ook uit te spreken.

Het feit dat ik graag een meisje wilde doet namelijk niets, maar dan ook niets, af aan de liefde voor mijn zoon. Hij en ik zijn één, die figuurlijke navelstreng zit nog loeivast en onze band is bijzonder. Een meisje brengt een andere dynamiek in ons gezin, met wie ik net zo’n bijzondere connectie zal krijgen als met mijn zoon, juist omdat ook dit nieuw is. Bij Fynn werd ik voor het eerst moeder. Met de geboorte van deze mini Marly word ik voor het eerst meisjesmoeder.

Zou ik teleurgesteld zijn als er nog een jongen in mijn buik zou rondzwemmen? Geen idee. Maar mocht dat wel zo zijn geweest, dan had ik daar ook om mogen rouwen. Dealen met teleurstelling of bepaalde hoop zien vervliegen, dat zijn menselijke emoties die er mogen zijn.

Juist door woorden te geven aan deze emotie, ruimte te geven door het hardop uit te spreken en weten dat je niet minder moeder bent als je een voorkeur hebt, zorgt ervoor dat je veel makkelijker door een dergelijk proces van ontgoocheling heen komt.

Mijn roze wolk is nu dus - letterlijk, ja #sorrynotsorry ik koop nu ook gewoon roze sokjes - enorm roze. Juist omdat het leven je wordt gegeven, je over zoveel dingen in het leven niets te zeggen hebt, is het prachtig als iets je mag overkomen waar je naar uitkijkt. Dat is een gezonde baby, in ons geval een gezond meisje, en daarvan knap ik uit elkaar van blijdschap.

Overigens antwoordde ik op de fluisterende drugsvraag een keiharde ‘ja, heel erg’, zo hard dat iedereen het kon horen. Ik hoop dat er iemand luisterde die dat steuntje in de rug nodig had. Het is oké om iets te wensen voor jezelf, dat doet niets af aan al het andere.

Marleen (31) is moeder van zoon Fynn en is eerlijk over het moederschap en dat doet ze #zonderfilter. Ze schrijft hoe het is om moeder te zijn zonder moeder te hebben en over alles waar moeders niet over durven praten. Volg Marleen via @vrouwvanstaal op Instagram.