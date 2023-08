Marleen: ‘We hebben gewoon ontzettend pech gehad in het leven’

We hebben gewoon ontzettend pech gehad in het leven. Wat betreft nieuw leven absoluut niet. We hebben een gezonde zoon en nu verwachten we ons meisje, ze mochten er allebei snel zijn. Wat een geluk. Maar wat betreft verdriet en rouw hebben we onze portie wel gehad in ons korte leven.

Volgende week is het ‘familie’-week op de opvang van Fynn en we kregen het verzoek foto's van opa’s en oma's te sturen. Heel normaal. Maar voor ons werd zoiets luchtig als ‘wie is opa en wie is oma’ gelijk heel beladen. Want ja, Fynns oma’s en opa zijn er niet meer en hoe leg je dat uit aan een tweejarige.

Ty en ik zijn al wel vroeg begonnen met het benoemen zoals het is. Oma Thea en oma Astrid zijn in de hemel samen met opa Roel. Als we bijvoorbeeld vragen waar opa is, dan wijst hij ook naar boven. That's enough voor dat kleine koppie nu. Zijn wereld reikt vaak niet verder dan de rand van de speeltuin, dus de dood is nog een stap te ver.

Er zijn dus geen ouders van ons in beeld die wekelijks oppassen, waar logeerpartijtjes met veel te laat opblijven plaatsvinden, waar onze kroost stiekem wordt volgestopt met tonnen suiker, opa’s of oma’s die we elke zondag zien of die we regelmatig Facetimen zodat de kleine boy kan zwaaien. Maar dat gat wordt rijkelijk opgevuld met een lieve bonusopa (de stiefvader van mijn man) en bonusoma (de tweede vrouw van mijn vader). Of voor Fynn eigenlijk gewoon zijn opa en oma.

Die zien we regelmatig, ze verwennen Fynn met aandacht en kusjes en raken via elk WhatsAppbericht net zo enthousiast van al zijn hoogtepunten en foto’s als wij. Fynn mist niks. Voor nu.

Soms vraag ik me af wanneer dat moment wel komt. Wanneer de lastige vragen komen. Wat mijn eerste reactie zal zijn, of ik zelf weer even wordt meegetrokken in het verdriet en hoe dat invloed heeft op mijn eigen rouwproces. Fynn is daar hoe dan ook onderdeel van. Hij is immers onze zoon, maar ook een kleinzoon. Hij rouwt nu nog niet, maar ik wel en dat gaat hij op een gegeven moment bewuster meemaken.

Toen Fynn onlangs 2 jaar werd en de huiskamer tot de nok gevuld was met tantes en ooms van mijn mans kant, maar ook ontzettend veel vrienden, besefte ik meer dan ooit dat familie is wat je er van maakt. Je hebt niet altijd de keuze hoe het leven zal lopen en hoe familiebanden ontwikkelen. Maar in the end kies je familie toch echt wel zelf. Bloedverwant of niet.

Mijn vriendinnen die ik regelmatig zie (al dan niet inclusief kroost), onze gezamenlijke vrienden met kids die we wekelijks zien en de buurtjes in de steeg: dat is ook onze familie. Zelfs die ene onbekende moeder die ik vaak zie bij zwemles, mijn collega op werk die vraagt hoe het gaat thuis of de ene mede-mommy in mijn DM die me een stukje van haar verhaal vertelt waardoor onze werelden even kruisen.

Al die mensen in onze omgeving helpen mij en mijn man bij het opvoeden met normen en waarden die bij ons passen en de keuzes die we maken. Met hun warme liefde waarmee ze Fynn omhoog helpen als hij valt, met de interesse in wat Fynn meemaakt, alles wat ze geven draagt bij aan dat warme nest.

Fynn weet niet wat hij mist omdat hij zijn opa’s en oma’s niet of niet bewust heeft gekend, maar al die liefde hoeft hij niet te missen. En dat te zien maakt het gemis om mijn eigen vader en (schoon)moeder een stukje dragelijker.

Marleen (31) is moeder van zoon Fynn en is eerlijk over het moederschap en dat doet ze #zonderfilter. Ze schrijft hoe het is om moeder te zijn zonder moeder te hebben en over alles waar moeders niet over durven praten. Volg Marleen via @vrouwvanstaal op Instagram.