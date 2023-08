Marleen: ‘Hang die tiet uit je t-shirt en voed je kind’

Door een dysforisch toeschietreflex stroomde bij elke voeding precies de verkeerde hormonen door mijn lijf waardoor ik me depressief voelde. Dat wakkerde mijn mentale postpartum klachten elke keer weer extra aan.

Tel daar stress door een familiebreuk bij op en de onzekerheid die ik had als first time mom en je vond me elke voeding met tranen op de bank. Maar dit moment, wat je ziet op mijn Instagram-post, toen er nog niks aan de hand was, koester ik. Een van de eerste keren op het terras, als minigezin, een alcoholvrij biertje en een tevreden Fynn aan de borst. Trots als een pauw met duizend veren.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door 𝔐𝔞𝔯𝔩𝔢𝔢𝔫 𝔖𝔱𝔞𝔞𝔩-𝔳𝔞𝔫 𝔖𝔠𝔥𝔞𝔦𝔨 (@vrouwvanstaal) op 3 Aug 2023 om 2:07 PDT

Ik kijk er enorm naar uit om met onze tweede het gewoon opnieuw te proberen. Want nu ik opnieuw zwanger ben - en natuurlijk 180 dingen anders wil doen nu ik wat ‘ervaring’ heb - staat borstvoeding weer hoog op mijn wensenlijst. Al ga ik er nu wel in met een nuchtere, eerlijke blik. Geen geromantiseerd beeld, maar ik weet wat ik kan verwachten.

Dus met extra vitamines, extra hulp van de verloskundige, een goede lactatiedeskundige, meer vertrouwen in mezelf en het beter bewaken van mijn grenzen gaat het goed komen. Ik voel het.

Zo’n week als deze vind ik daarom extra belangrijk. Borstvoeding geven is niet vanzelfsprekend, maar met de juiste steun uit je omgeving kan het echt een wonderlijk iets zijn.

Let’s support die moeders. Hang die tiet uit je t-shirt, heb schijt aan loerende mensen, voed je kind en als het toch niet lukt? Wees fucking trots op jezelf want you did it.

En lang leve de fles als je geen borstvoeding wil geven, er klaar mee bent, geen zin er in hebt of een gezellige combinatie met de boob wilt aangaan. You do you, cheers!

Marleen (31) is moeder van zoon Fynn en is eerlijk over het moederschap en dat doet ze #zonderfilter. Ze schrijft hoe het is om moeder te zijn zonder moeder te hebben en over alles waar moeders niet over durven praten. Volg Marleen via @vrouwvanstaal op Instagram.