Marije: ‘Zij durft iets te vragen wat ik vroeger no way had gedaan’

Die eindeloze to-dolijst, een opeenstapeling van meetings die nog nét even moeten, lange dagen en dan ook nog de behoefte voelen om thuis alles af te vinken wat je anders ook niet doet. Ik bedoel: waarom moet de koelkast schoon zijn als je op vakantie gaat? Terwijl ik naar de receptie loop, zie ik haar zitten: witte blouse, jeans en haar haren in een nonchalante stijltang- krul. Vierentwintig is ze.

Ik voel een lichte steek van jaloezie. Ik weet nog dat ik die leeftijd had. De bewijsdrang die ik voelde en de vrijheid om daaraan te voldoen. Ik woonde antikraak in Amsterdam. Was na mijn stage als freelancer blijven hangen bij Nieuwe Revu. Soms zat ik nog tot ’s nachts achter mijn computer, die op een verrijdbaar Ikea-bureautje midden in de kamer stond. Dan schoof ik het voor de bank en tikte ik door terwijl op de televisie de nachtprogrammering begon. Er waren nog geen kinderen die naar bed moesten of een gezonde maaltijd die op tafel moest staan. Het was ik en mijn ambitie.

Dat was heus niet alleen maar zaligmakend. Want als jonkie in het vak voor jezelf opkomen, was moeilijk. Dat deed je niet. Er zijn genoeg chefs en hoofdredacteuren die daar dankbaar gebruik van maakten en beginnelingen genadeloos uitbuitten, gewoon omdat het kon.

Nu hoor ik stagiaires vaak al bij een kennismakingsgesprek vragen hoe het zit met vrije dagen en de balans tussen werk en privé. “Ben ik vrij met Goede Vrijdag? Want daar heb ik wel recht op.” Het is duidelijk een andere tijd.

Met een ferme handdruk stelt ze zichzelf voor. Ze is net afgestudeerd, heeft stage gelopen bij een ander magazine en nu zit ze dus hier. Ze vraagt naar Flair. Ik vertel haar over onze missie. Dat we vrouwen zelfbewuster in het leven willen laten staan. Dat ik ben geschrokken van het feit dat uit een onderzoek van Flair bleek dat twee derde van de vrouwen de druk van de maatschappij niet aankan. 31% zegt niet tevreden te zijn over haar eigen lichaam. Dat we met Flair herkenbaarheid willen bieden, maar ook dit soort belangrijke onderwerpen willen behandelen. Ze kijkt me aan en knikt. Het lijkt haar heel leuk.

Dan komt het gesprek op haar woonplaats. Ze woont bij Groningen, aan de andere kant van het land, en vraagt hoe vaak ze voor deze fulltimebaan naar de redactie moet komen. Ik antwoord dat het zeker drie keer per week is. Even is ze stil. Dan knikt ze. “Oké, maar is het dan mogelijk dat jullie mijn hotel betalen op de dagen dat ik op de redactie moet zijn?” Ik denk dat ik haar even moet hebben aangestaard. En als ik uiteindelijk merk dat ik dat doe, willen de zinnen nog steeds niet komen.

Inderdaad, ze komt voor zichzelf op. Ze durft iets te vragen wat ik vroeger no way had gedaan. Nog steeds niet trouwens. En van onzekerheid heeft ze ook geen last, want ze vindt vast dat ze al die hotelkosten waard is. Er is iets voor te zeggen. Maar ik liep terug naar mijn kamer met ergens het idee: we gaan met zijn allen ten onder.

Deze column komt uit Flair 36-2023.

Marije Veerman woont met Franklin, zoon Kyano en dochter Liv in Purmerend. Volg Marije via @marije.veerman op Instagram.