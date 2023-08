Marije: ‘Ik wil een moeder toefluisteren dat het makkelijker wordt, met het gezin op vakantie gaan’

Ik herken het ding meteen, want ik zie hem weer geregeld voorbijkomen op mijn Instagram. Waar moeders jubelen over hoe makkelijk de koffer is: je kind kan hem zelf vullen met speelgoed voor onderweg en er als een soort loopauto op rijden, en zo makkelijk afstanden op vliegvelden overbruggen. Er was een vakantie waarin ik, beïnfluenced in een tijd waarin het woord nog niet bestond, er eentje kocht voor Kyano.

Ik heb dat ding de hele reis vervloekt. Niet alleen botste Kyano tegen ieders benen aan en riepen we alleen maar ‘Pas op!’ en ‘Kijk uit!’, ook had hij er na een halfuur al genoeg van, waardoor wij de hele vakantie met het ding liepen te slepen. Het is niet netjes om te staren, maar mijn blik blijft toch hangen bij de moeder. Haar gezicht is verhit. Terwijl het jongetje op de brandweerauto de rij uit rijdt, probeert ze hem tegen te houden en natuurlijk valt net op dat moment de buggy – die topzwaar is vanwege alle tassen die eraan hangen – naar achteren.

Ik steek mijn hand al uit om hem tegen te houden, maar ook ik ben te laat. Net zoals zo’n zeven jaar geleden ook het geval was. Elke keer als we een stukje opschuiven in de rij, begint de worsteling opnieuw. De blonde haren die uit haar staart pieken, zijn inmiddels nat van het zweet. Ik weet dat wij er, toen onze kinderen die leeftijd hadden, net zo uitzagen, alleen hadden we het zelf niet door.

Ik herinner me handbagage die te zwaar was. En dan pakte ik ook nog het verkeerde in. Zo vlogen we een keer naar Zuid-Afrika, poepte Kyano vlak voor vertrek zijn hele romper onder en bleek ik geen reservekleding in mijn handbagage te hebben gestopt. In het vliegtuigtoilet schrobde ik de romper schoon, waardoor ik de poepgeur de eerste paar uur niet meer van mijn handen kreeg en de romper op het tafeltje voor me moest drogen.

Ook herinner ik me al die keren dat we met de kinderen in het vliegtuig plaatsnamen en ze meteen tegen de stoel voor zich begonnen te schoppen. Vaak hadden de mensen voor ons al geïrriteerd achteromgekeken nog voordat ik überhaupt mijn kind terecht kon wijzen. Ik snap dat kleine kinderen op een vlucht irritant kunnen zijn, maar kunnen we alsjeblieft wat verdraagzaamheid opbrengen? Voor de ouders zelf is het immers ook geen picknick.

Ooit zaten we op een vlucht naar Kreta, toen een twintiger op het moment dat we achter hem plaatsnamen, luid zuchtend tegen zijn reisgenoot zei: “Jezus, hebben wij weer.” In de rij schuiven we weer een stukje naar voren. Even kruisen onze blikken elkaar als ze met de buggy tegen mijn benen rijdt. Ik wil haar toefluisteren dat het makkelijker wordt, met het gezin op vakantie gaan. Maar ik doe het niet. Ze zal me vast een bemoeial vinden.

Deze column komt uit Flair 32-2023.

Marije Veerman woont met Franklin, zoon Kyano en dochter Liv in Purmerend. Volg Marije via @marije.veerman op Instagram.