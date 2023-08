Marije: ‘’Gezellig he’, roep ik net iets te hysterisch in een poging de sfeer te verbeteren’

Nu kijk ik de ene kant op en Franklin de andere. Al zeker tien minuten heeft geen van ons een woord gezegd. Zelfs de ober lijkt niet meer zo vrolijk als gisteren. Alsof hij solidair wil zijn met de sfeer aan tafel. De ruzie zelf is nogal kinderachtig geweest. Of eigenlijk is er niet eens echt sprake van een ruzie. Soms heb je van die dagen waarbij je al vanaf het moment dat je opstaat, voelt dat het gewoon niet lekker loopt.

Theoretisch gezien zou je de sfeer dan nog kunnen ombuigen, maar dan moeten er niet nét een aantal dingen gebeuren waardoor de dag tegenvalt. En dat is vandaag wel het geval. De gratis fietsen van het hotel waarmee we naar het strand zouden fietsen, waren al weg. Extra zuur omdat Franklin juist bij het ontbijt aan mij had gevraagd of ik ze voor de zekerheid apart wilde zetten, wat ik vervolgens had weggewuifd met een ‘Joh, die fietsen staan er elke dag gewoon.’

Dat de kinderen vervolgens tijdens de verplichte wandeling letterlijk elke vijf minuten dramatisch uitriepen dat ze het zo warm hadden, hielp niet bepaald mee. En toen we dan eindelijk bij deze strandtent waren aangekomen, liet de ober ons ook nog een halfuur wachten op de drankjes en duurde het maar liefst 56 minuten voordat het eten voor onze neus stond. De druppel was dat Franklin de ober vrij boos had aangesproken dat dit toch wel erg belabberde service was en ik vervolgens iet zei als: ‘Doe niet zo onaardig.’ En nu is er dus al tien minuten geen woord meer gezegd.

Koortsachtig probeer ik een uitvlucht te bedenken. Als er thuis zo’n setting ontstaat, loop ik altijd even weg. Naar boven of om een boodschap te doen. Gewoon om het ongemak uit de lucht te krijgen. Maar op vakantie opstaan en weglopen heeft iets dramatisch. Je bent immers 24 uur per dag samen. Dat is de hele fun van vakantie. “Gezellig hè?” roep ik dan ook nét iets te hysterisch uit in een poging de sfeer te verbeteren.

De blik van Liv van boven haar pokébowl zegt wat ik allang weet: ik ben hier ontzettend slecht in. Maar gelukkig biedt de ober verzachting. Hij komt met een dessert van het huis en duizendmaal excuses van zijn vrouw: “Ze staat er vandaag alleen voor.” Hij draait zijn ogen naar de hemel en iets zegt me dat het daar in de keuken nu ook niet zo gezellig is. Dan zitten we in elk geval in hetzelfde schuitje.

Deze column komt uit Flair 34-2023.

Marije Veerman woont met Franklin, zoon Kyano en dochter Liv in Purmerend. Volg Marije via @marije.veerman op Instagram.