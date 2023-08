Marije: ‘Moet ik supplementen? Een legertje betaalde influencers, een fractie van bewijs en ik ben om’

Al maanden zie ik de ene influencer na de andere in mijn timeline jubelen over voedingssupplementen en dan vooral van een bepaald merk dat blijkbaar een fortuin heeft uitgegeven aan influencermarketing, van Arie Boomsma, Rens Kroes en Geraldine Kemper tot Nina Pierson. Allemaal bij elkaar goed voor miljoenen volgers vertellen ze in diverse posts hoe deze supplementen hun leven hebben verbeterd. Hoewel ik heus wel weet dat dergelijke beweringen met een korreltje zout moeten worden genomen, merk ik toch dat ze invloed hebben.

Moet ik geen supplementen? Die vraag zingt steeds vaker rond in mijn hoofd. Helemaal wanneer ik een story zie over een drankje dat je elke ochtend op nuchtere maag moet innemen en waardoor de gezondheid van je huid, haar en nagels zal verbeteren. Ik kijk in de spiegel. Bah, mijn haar is ontzettend futloos de laatste tijd en ook veel dunner dan vroeger. En dan mijn huid, zo dof en vaal. Als ik de influencer een dag later in een filmpje zie wijzen op nieuwe babyhaartjes boven haar slaap, ben ik om.

Dit is het resultaat van twee weken de dag beginnen met het drankje, zo luidt het bijschrift. Dat is blijkbaar alles wat ervoor nodig is: een legertje betaalde influencers en een fractie van bewijs. Een uur na de post heb ik de fles (van 35 euro!) al in mijn winkelmandje gegooid en afgerekend.

Als ik een dag later het pakketje uitpak en er een grote witte fles uithaal, roept Franklin meteen wat dat nou weer is? Ik mompel wat over doffe haren en broze nagels en omdat zijn blik op standje sceptisch staat, voeg ik er nog een “maar degene die erbij zweerde, had écht nieuwe babyhaartjes gekregen door dit spul” aan toe.

Hij wijst naar mijn haargrens. “Je bedoelt zulke nieuwe haartjes?” Mijn hand glijdt naar het plekje boven mijn slaap. Hij heeft gelijk, ik heb daar al nieuwe haartjes. Waarschijnlijk heeft iedereen dat. Het besef dringt door dat ik eenzelfde story zou kunnen maken zonder ook maar een druppel van het spul te hebben gedronken. Ik doe iets wat ik natuurlijk had moeten doen voordat ik tot aankoop overging. Ik lees me in.

Online vind ik een vitaminetest die je kunt doen waarna je advies krijgt. Wat ik ook invul, hoe gezond ik ook eet en zelfs als ik aangeef nergens last van te hebben, het advies is alsnog dat ik meerdere supplementen nodig heb, à € 2,37 per dag. Dat is € 75 per maand. Terwijl het Voedingscentrum zegt dat gezond eten genoeg is.

“Wat had je dan verwacht?” Franklin haalt zijn schouders op. “Ik kan niet geloven dat je daar echt voor bent gevallen.” Boos zet ik de fles in de kast. Daar staat hij nog steeds.

Deze column komt uit Flair 33-2023.

Marije Veerman woont met Franklin, zoon Kyano en dochter Liv in Purmerend. Volg Marije via @marije.veerman op Instagram.