Marije: ‘Ineens was ik weer dat kleine meisje van vroeger met een iets te grote mond’

Een ongeïnteresseerde houding helpt niet, steeds in de slachtofferrol schieten – “Mama, deze man moet alleen mij hebben” - ook niet. Maar er gebeurde te veel: rare opmerkingen van de leraar tegen hem en vooral een gebrek aan hulp voor een vak waar hij toch al grote moeite mee heeft. Ook kreeg ik van verschillende mensen het verhaal van Kyano bevestigd.

Maar ik wist ook dat, als ik dat allemaal zou opnoemen, het een welles-nietesspelletje zou worden en daarvoor was ik niet gekomen. Waarvoor dan wel? Ik denk dat ik wilde laten weten dat achter die ongeïnteresseerde puberhouding een jongen zat die oprecht niet meer wist hoe hij met zijn leraar moest omgaan en daarom helemaal niet meer met hem praatte. Maar in plaats daarvan werd het dus wél welles-nietes.

Dat de teamleider direct al liet weten dat hij de betreffende leraar naast zich enorm hoog had zitten, was niet bepaald een open begin. Zeker niet omdat de man een halfjaar in dienst is, dus Kyano zijn leraar langer kent dan hij. En het werd erger. Ik deed mijn best ze niet het gevoel te geven dat ik Kyano wilde vrijpleiten en hoorde mezelf dit als een kakelende kip steeds herhalen, maar het ging wel over mijn kind. Hoe standvastiger zij zich opstelden in het verhaal van de leraar en dat hele gebeurtenissen volgens hen nooit waren gebeurd, hoe meer ik het gevoel van onrecht ervaarde en het drukkende gevoel van opkomende tranen.

Hoe kan het toch dat je dat nooit ontgroeit? Dat gevoel van zij tegen jij en de machteloosheid die dit oproept. “U wilde toch zelf dat er meer mensen bij het gesprek aanwezig waren?” liet de leraar zich cynisch ontvallen. Ja, als onafhankelijke partij. Hoe naïef was ik? Uiteindelijk was het de team-leider die opsprong en uitriep dat, als ik de school zo wantrouwde, hij wilde weten waarom ik mijn kind hier überhaupt had aangemeld. Blijkbaar was er iemand nog slechter in dit soort gesprekken dan ik.

Terug in de auto kwam ik tot de bittere conclusie dat ik daar niet had moeten zijn. Dat ik naar mijn zoon had moeten luisteren toen hij zei dat er met de leraar niet te praten viel. Ik zou wel even het tegendeel bewijzen, who was I kidding? Ik was weer gewoon dat kleine meisje van vroeger met een iets te grote mond, dat alleen maar bijdroeg aan het beeld dat de appel blijkbaar niet ver van de boom viel.

“Wat was eigenlijk je doel?” vroeg Franklin. “In het leven zijn er altijd klootzakken. Je kunt maar beter zorgen dat je niet van ze afhankelijk bent. Goede cijfers halen en niet opvallen in negatieve zin.” Hij had natuurlijk gelijk. Soms is het gewoon beter om je mond te houden.

Deze column komt uit Flair 31-2023.

Marije Veerman woont met Franklin, zoon Kyano en dochter Liv in Purmerend. Volg Marije via @marije.veerman op Instagram.