Lisanne: ‘Ik danste, ik danste, zonder drank maar toch high’

En dan de volgende dag weer de hele dag dansen? Bij de gedachte alléén al heb ik doorgaans drank nodig. Met alcohol wordt het makkelijker je onder te dompelen in de utopie die een festival is. We hebben schijt, mieteren onze schroom aan de kant; ineens staan we te limbodansen, zwaaien we met onze poncho in de lucht, knuffelen we iemand die we niet kennen.

We weten allemaal: drank is als olie voor de sociale motor. Drank maakt het makkelijker je kwetsbaar op te stellen, met goede gesprekken tot gevolg – waar je beiden dan de dag erna niets meer van weet, dus win-win. De sfeer is goed, iedereen is lekker en vooral die man op links van je: “Hoiiii kom je hier vaker?”

Maar ik wist ook: het is een mission impossible om goede eitjes in mijn lijf te oogsten als ik zou blijven doorgaan met drinken. Het gezicht van de arts had boekdelen gesproken. “Geen alcohol of drugs, de komende maanden.” “Ja, maar…” “Nee Lisanne, echt niet.” Met een tas vol nulpuntnulbiertjes voor mezelf en alcoholische biertjes voor mijn vrienden (zo ben ik dan ook wel weer) toog ik naar de groene heuvels in Beuningen, voor Down The Rabbit Hole.

Het zou mij benieuwen, dacht ik, enige scepsis aanwezig. En als ik het volhoud, hóé dan. Ik ben geen veel-drinker, wel een sfeerdrinker. Thuis: geen druppel, geen zin in ook. Op borrels en feestjes, als er de volgende dag niet gewerkt of gesport hoeft te worden: net zo veel als de rest, veel zin in ook. Nu was er ineens een rest die ik langzaam lam zag worden van de drank of strak van de drugs zag staan. En je kunt dan dus, dit heb ik op Down The Rabbit Hole geleerd, twee dingen doen: daarvan balen en of erom lachen.

Ik besloot te lachen en kon ook eigenlijk niet anders toen mijn favoriete punkband speelde. Mijn vrienden waren in een technotent en de mensen achter, naast en voor me waren in groepjes, ik was alleen, zij waren dronken, ik was nuchter. De band ging uit zijn dak, de mensen om me heen idem, en voor ik het wist gooide ik mijn haren los en mezelf: ik danste alsof niemand keek, misschien keek er ook niemand, misschien keek iedereen, het maakte me niet uit.

Ik danste, ik danste, ik haalde het uit mezelf, zonder drank maar toch high, ik was alleen met niemand op de wereld en tegelijkertijd waren we dat allemaal samen. Dronken van geluk – en stilstaan was een mission impossible.

Deze column van Lisanne komt uit Flair 30-2023. Meer van dit soort verhalen lees je wekelijks in Flair.

Journalist Lisanne van Sadelhoff (32) woont met haar hond Leo in Utrecht. Elke week schrijft zij in Flair over wat haar bezighoudt.