Lisanne: ‘Als feestjesgever word je toch een veredelde ober in je eigen huis’

“Ik heb je helemaal niet gesproken,” merkte mijn vriendin op, een beetje schuldbewust. Dat was waar, dat was helemaal waar, ik was gaan doen wat ik altijd op de feestjes van mijn beste vriendinnen doe: ik praat met hun vrienden (vrienden van je beste vrienden zijn sowieso goed volk, omdat je allemaal door dezelfde persoon tot ‘vriend’ bent verkozen).

Ik praatte met haar ouders, met haar man, met haar hond, met de hond van een van haar vriendinnen, met haar broer, met de aanhang van haar vriendinnen, met haar schoonzus, met haar andere broer. Maar niet met mijn vriendin. Ze liep met me mee naar mijn auto, glas wijn in haar hand, ze morste er wat overheen, ze had het niet door – zulke dingen zie je alleen bij anderen, en alleen als je nuchter bent. “We hebben écht niet bijgepraat.”

Het is het lot van de feestjesgever: je bent altijd bezig de mensen te vermaken en je eigen vermaak raakt op zo’n avond volledig in de vergetelheid. Ondanks dat je aan het begin van de avond hebt getetterd: “Self service”, “De koelkast staat open!” verander je in je eigen huis toch in een veredelde ober. Je schenkt de glazen vol van de mensen die heus de koelkast wel weten te vinden, maar geen tijd hebben omdat zij volle bak in een vermakelijk gesprek zitten – zij wel.

Je maakt je druk om de hapjes – zijn er genoeg? Je gaat nog een keer rond met de nog halfvolle borrelplank – neemt iedereen wel genoeg? Heeft iedereen het wel leuk? Zijn er mensen die alleen staan? Zal ik dan bij hen gaan staan? Moet ik mensen aan elkaar koppelen? (Hé Piet, dit is Hannelore, die werkt óók in de IT!) En moet er meer kaas komen? Meer toastjes? Zijn er nog wel genoeg smeersels? Is het te koud buiten, moeten we naar binnen, moet er een muziekje aan?

Je grootste angst is dat mensen terug in de auto of trein zitten en tegen elkaar zeggen: “Wel een beetje weinig snacks, hè.” Of, nog erger: “Geen reet aan.” “Het was een fijne avond,” zei ik tegen mijn vriendin, ik zat inmiddels in de auto, ze beval me het raampje nog even open te draaien – haar wens was mijn bevel, want zij was tenslotte jarig.

“Maar volgende keer moeten we elkaar echt effe echt spreken.”Ik denk aan alle feestjes die ik heb gegeven. Aan alle feestjes waarop ik haar eigenlijk, bij nader inzien, nu ik er zo op terugkijk, ook links liet liggen. Het is misschien wel het grootste compliment in een vriendschap: dat de feestjes-gever zich voor álles verantwoordelijk voelt behalve voor jou, omdat ze weet: die redt zich wel.

Deze column van Lisanne komt uit Flair 31-2023. Meer van dit soort verhalen lees je wekelijks in Flair.

Journalist Lisanne van Sadelhoff (32) woont met haar hond Leo in Utrecht. Elke week schrijft zij in Flair over wat haar bezighoudt.