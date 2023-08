Lisanne: ‘Ik ervoer in elke vezel van mijn hormonenlijf: er zit iets kostbaars in mijn buik’

Dat is dus wat hormonen doen, dacht ik terwijl ik over mijn buik wreef. Ineens vond ik het niet moeilijk niet naar de McDonald’s te gaan, maar broccolisoep te eten. Ineens vond ik het niet moeilijk om alcohol te laten staan. Ineens kocht ik veel te dure douchegel voor mezelf, boekte ik een massage en droeg ik alleen maar joggingpakken die als wolkjes aanvoelden. Ineens kroop ik overdag onder een dekentje als ik moe werd, alle energie moest naar mijn eitjes. En ineens noemde ik die eitjes dus ‘lieffies’.

Het moederschap was altijd iets abstracts voor me, en nog steeds, ik ben nog niet eens zwanger, maar toch ervoer ik in elke vezel van mijn hormonenlijf: er zit iets kostbaars in mijn buik wat alleen van mij is, vooralsnog, en waar ik, en énkel ik, goed voor moet zorgen. Ik was niet verantwoordelijk voor een baby’tje, maar wel voor de eitjes waarvan ik hoop dat er ooit een baby’tje uit kan ontstaan.

Die eitjes waren, als je het feitelijk bekijkt, mijn halve kinderen, en ik vond het een aandoenlijk idee dat ik ze al even gezellig in mijn buik had vóórdat ze werden ingevroren, en ver vóórdat ze vergezeld zouden worden door een gezellig spermacelletje afkomstig van een man die leuk, knap, gevat, spontaan, sociaal, geil, sexy, lekker, sportief, lief, gezellig, trouw, grappig, slim en dol op zijn moeder is (ik vind dat altijd heel aandoenlijk, mannen die hun moeder op een voetstuk hebben staan, dan smelt ik).

Ik had samen met ze afgeteld tot de punctie, “dan gaan jullie een uitstapje maken”. En toen was daar het moment, nadat ik een heerlijke dosis morfine had gekregen. “Och,” had ik tegen de arts gezegd, “mag ik ook wat meenemen voor het festivalseizoen?” Het voelde wollig warm in mijn borstkas, mijn armen tintelden, mijn beste vriendin hield mijn hand vast, met haar kan ik de wereld aan, besefte ik, en ik had nog een keer aan de arts gevraagd wie de dealer was waar ze dit sterke spul hadden gekocht, “zó héérlijk”.

De gynaecoloog had lachend doch secuur mijn eitjes één voor één veiliggesteld, in een reageerbuisje. Ik keek nog wel even of ze de buisjes allemaal netjes dichtdeed, want stel je voor er zou er eentje doodgaan, mijn lieffies, ze moesten bij elkaar blijven, veilig in de vriezer, met z’n aaaallen, met z’n ahhaaallen.

“Kijk,” fluisterde mijn vriendin toen de verpleegkundige met de reageerbuisjes wegliep. “Daar gaan ze.” Ik hief mijn arm langzaam op en zwaaide. “Dag eitjes! Doei doei! Ik ga op zoek naar een leuke papa voor jullie!”

Ik voelde aan alles dat ik het meende.

