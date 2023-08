Lisanne: ‘De agent zei: ‘Het is niet zomaar een bil. Het is jóúw bil’’

Je zou, als normaal functionerend mens met een goed afgesteld innerlijk moraal kompas, denken: ah, ja, loooooogisch, iedereen is natuurlijk pislink op die billenknijper. Maar de werkelijkheid was weerbarstiger. Wánt! riepen alle toetsenbord-ridders (want ze roepen altijd, nuance, fluisteren, hardop uitgesproken twijfel is aan hen niet besteed): ‘Wat! Een! Heisa! Om! Een! Kneep! In! Een! Bil! Zo! Over! Dre! Ven!’

‘Wat is een bil nou,’ zag ik iemand twitteren. Toen dacht ik aan mijn eigen bil, en andermans hand die in die bil kneep. Ik moet een jaar of 21 zijn geweest en was op de fiets op weg naar het studentenhuis waar ik toen net woonde. Ik dacht eerst dat het een foutje was, dat het een heen-en-weer slingerende tas was die iemand vasthield, of een fietsstuur dat een beetje onhandig tegen mijn achterste aankwam, daar, op de drukste fietssnelweg van Utrecht, waar iedereen rakelings langs elkaar zoeft.

Maar ik zag nog net hoe een jongen er heel snel vandoor ging, zijn trappers maakten overuren, en er borrelde een ongemakkelijk gevoel onder mijn huid, alsof er cola-met-prik door mijn bloedbaan ging. Het was die jongen, zijn hand, bewust, op mijn bil.

Het gebeurde in de maanden daarna nog drie keer. In dezelfde wijk, op andere tijdstippen, door, ik denk, dezelfde jongen. De eerste twee keer bevroor ik, mijn trappers maakten allesbehalve overuren, mijn benen konden niets meer. De derde keer fietste ik achter hem aan, scheldend, tierend, buiten zinnen was ik, ik verloor hem uit het oog en vond mezelf pas tien minuten later terug, hijgend over mijn stuur heen, huilend, onmachtig, woedend, en ook vol schaamte omdat ik zo veel woede voelde om zoiets, ja, onbenulligs?

Ik deed er daarna niets mee. Ik ging niet naar de politie. Ik sprak me niet uit tegen vrienden. Want ook ik dacht: Wat! Een! Heisa! Het was maar een bil. Een kneepje. Een jonge jongen, een grap. Tot ik steeds vaker achter me keek tijdens het fietsen. Me ineen voelde krimpen als iemand me inhaalde. Ik droeg mijn rugzak lager zodra ik ging fietsen, zodat die voor mijn billen hing. Ik vermeed de straat waar het gebeurde. Ik vermeed mijn eigen gevoel.

Totdat ik hoorde dat mijn huisgenoot hetzelfde was overkomen. Zelfde wijk, zelfde gevoel. Ik meldde me bij de politie en zei tegen de agent dat ik heus wel wist dat ze ernstigere zaken hadden, ik zei dat ze alle andere zedendelicten – verkrachting, misbruik, aanranding – alsjeblieft voor moesten laten gaan. En ik zei ook: ‘Ik heb de hele tijd het gevoel: wat is een bil nou?’ Waarop de agent zei: ‘Het is niet zomaar een bil. Het is jóúw bil.’ Het was het enige goede antwoord dat hij kon geven.

Deze column van Lisanne komt uit Flair 33-2023. Meer van dit soort verhalen lees je wekelijks in Flair.

Journalist Lisanne van Sadelhoff (32) woont met haar hond Leo in Utrecht. Elke week schrijft zij in Flair over wat haar bezighoudt.