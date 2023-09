Lisanne: ‘Ze zijn ineens o-ver-al, die wolken van baby’s, behalve in jouw buik’

Hoe harder je je mondhoeken omhoogduwt, hoe meer je zelf gaat geloven in je eigen vrolijkheid. En zo voorkom ik in mijn hormoonvolle periodes dat ik op zo’n dag vaker huil dan de pasgeboren baby of het jarige kind in kwestie. Het is misschien wel een van de lastigste dingen aan als dertiger al op een medische manier bezig zijn met je kinderwens: dat de geboortekaartjes van anderen bij wie het al wel is gelukt, je om de oren vliegen. Ze zijn ineens o-ver-al, die wolken van baby’s, behalve in jouw buik.

En als iemand, een alwetende god of een pratende ooievaar of een waarzegster die altijd gelijk heeft me kan verzekeren: ‘Over vijf jaar ben jij aan de beurt, jongedame’, prima, helemaal prima. Het is ook niet dat ik nú al een kind wil, en ik ambieer ook geen voetbalelftalletje, alstublieft zeg. Maar het is de onzekerheid die alles zo dubbel maakt. Babyshowers vind ik om die reden du moment al helemáál een crime: het voelt als juichen voor een voetbalwedstrijd terwijl je liever in het veld zou staan.

Ik kan er niet áán om babynamen te raden – ik weet niet eens of ik zélf ooit een babynaam mag bedenken. Ik wil geen luiers om leren doen als ik die vaardigheid misschien niet eens zelf gebruiken kan. Ik wil nog veel meer niet. Ik wil niet naar zwangere buiken kijken. Ik wil niet vluchtig even deelnemen aan andermans babygeluk. Ik wil niet moeten glimlachen om andermans lachende baby als ik nét te horen heb gekregen dat er weinig eitjes in mijn eierstokken groeien. Soms denk ik dat het makkelijker zou zijn als ik op mijn voorhoofd de tekst zou hebben: ‘Wil graag ‘ooit’ kinderen maar is bang dat ‘ooit’ nooit gaat komen’. Maar daar is mijn voorhoofd niet breed genoeg voor.

Toen ik net uit het ziekenhuis kwam na tegenvallend nieuws, streek ik met mijn hond en boek neer op een bankje. Er kwam een vader met een kind aan, het krijsende meisje wilde Leo aaien, Leo deinsde terug en ik wilde eigenlijk hetzelfde doen. ‘Doe maar niet,’ zei de vader in kwestie tegen zijn dochter. ‘Ik weet niet of de hond vriendelijk is’. En het baasje, dacht ik erachteraan: je weet ook niet of dit baasje vriendelijk is. Want ik weet heus wel dat mijn gezicht op onweer stond. Ik weet heus wel dat ik, zelfs op mijn vrienden en familie, onaardig over kan komen met mijn kind-vermijdende gedrag.

Maar het is niet omdat ik kinderen stom vind, dat ik ze haat, dat ik hun verjaardagen niet wil vieren omdat ik het gekrijs niet aankan. Het is juist omdat ik ze zó leuk vind, dat de angst dat ik ze misschien nooit ga krijgen, me soms verlammen kan.

Deze column van Lisanne komt uit Flair 35-2023. Meer van dit soort verhalen lees je wekelijks in Flair.

Journalist Lisanne van Sadelhoff (32) woont met haar hond Leo in Utrecht. Elke week schrijft zij in Flair over wat haar bezighoudt.