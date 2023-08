Hester: ‘Het blijft bijzonder, al die hetero’s op de boten tijdens Pride’

Ik feest en protesteer maar wat graag mee en zou het liefst ook gillend op een boot staan, maar daar hoor ik niet. Daar hoort (bijvoorbeeld) mijn beste vriend met zijn voor een dag roze gespoten baard; hij is gay as fuck en hij stond er.

Ik zag afgelopen weekend op social media een gids voor hetero’s die de Pride willen bijwonen her en der gedeeld worden. Dat werd niet door iedereen gewaardeerd. ‘Wat willen al die Alfabet-mensen nou? Inclusief zijn, toch? Nou, WAAROM DAN NIET MET ONS?’ – zo vat ik het sentiment misschien het best samen. De handdoek van begrip werd mokkend en stampvoetend in de ring gegooid. ‘Het is ook nóóit goed.’

Maar dat is het wel. Het is wel ooit goed. Als we bijvoorbeeld eens echt naar elkaar gaan luisteren zonder eerst het eigen gedachtegoed als het enig tellende evangelie te prediken. Want niemand zegt dat je niet naar de stad mag komen om daar de Pride bij te wonen.

Ga vooral, gezellig! Je hoeft alleen niet op de eerste rang op de boot te gaan zitten. Het is toch een beetje als met de Sinterklaasintocht met je omvang en lengte het zicht van de kindertjes wegnemen. Ook dat is jouw feest namelijk niet (meer).

Zo’n handleiding voelt misschien niet heel vriendelijk, maar zet je ego nou eens aan de kant en lees het eens door terwijl je je in die ander verplaatst. De Pride gaat niet over jou als hetero. Het gaat over al die mensen die zichzelf zo vaak niet mogen of kunnen zijn en dat die ene week uit alle macht nastreven. Wat doen ál die hetero’s dan toch front row of zelfs op een boot? De community steunen kan ook vanaf de zijlijn.

Support LHBTQI+’ers nou niet alleen die ene dag met je ‘gay for a day’-shirt, roze boa en regenboogsokken. Spreek mensen áltijd, 365 dagen per jaar, aan op intolerante uitspraken, in je directe omgeving en ook op social media. Maar dat helpt toch niet, hoor ik je denken.

Dat gedrag dan maar accepteren biedt helemaal geen oplossing. Ga de discussie aan, roep iemand tot de orde die zich misdraagt en wees de community tot een echte steun. Dat is nog zó hard nodig. (Mocht je daaraan twijfelen, duik even een halfuurtje Twitter op of lees eens wat haatcomments onder gay-gerelateerde posts op TikTok.)

Hetero’s worden niet uitgesloten om wie ze zijn. En pas als LHBTQI’ers en masse datzelfde privilege ervaren, valt er misschien te praten over een feest voor ons allemaal. Oh wacht, maar dat is er al… Koningsdag.

Hester Zitvast (45) is freelance journalist, moeder van vier kinderen (22, 19, 9 en een baby). Door haar Twitter-verslaving zit ze bovenop het nieuws en daar heeft ze vaak wel een mening over. Voor Flair ventileert ze die opinie. Daar hoef je het als lezer natuurlijk niet altijd mee eens te zijn. Een goede (en fatsoenlijke) discussie gaat ze niet uit de weg.