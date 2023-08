Hester: ‘Sander, het ligt niet alleen aan Thijs Römer, jouw vrouw was er ook gewoon bij’

Thijs Römer, de man die Sander ooit met zijn influencervrouw ‘in de echt verbond’, draait er zijn hand niet voor om haar daarna wat lichamelijke nazorg te verlenen. Thijs is nogal van de hulpverlening, zo weten wij sinds aan het licht kwam dat hij tienermeisjes via de app vingertips gaf. Hij bedoelde dat overigens niet zo, he. Thijs was gewoon een goede mentor, meer niet.

En nu dus ook voor Noor, die in de ogen van Sander in de handen van een zieke man is gevallen. Want het ligt aan Thijs, niet aan Noor. Thijs is de schuldige, hij zou Noor hebben verleid in een hotel in Limburg. Tja en tegen de charmes van Thijs is niemand opgewassen, natuurlijk. Dan kun je nog zo gelukkig getrouwd zijn, als Thijs je wil, als Thijs voor je gaat, ben je nér-gens meer.

Waanzin natuurlijk. We hebben dit keer niet met een pubermeisje van 14 te maken, maar met een zakenvrouw die de hele wereld overvliegt ‘for a living’ en echt niet uit een ei komt als het op mannen en relaties aankomt. Ook haar vlees is gewoon zwak geweest en dat kan gebeuren.

We hebben de cijfers er voor het gemak even bij gepakt; 11% tot 15% van de vrouwen rijdt wel eens een scheve schaats, tegenover 22% tot 25%. Niets om je voor te schamen dus. Maar waar er twee buiten de deur eten, hebben er wel twee schuld, luidt een aloud gezegde.

Het is natuurlijk heel makkelijk een man die van zo ongeveer ieder voetstuk waar hij ooit op stond na te trappen, maar lieve Sander; jouw vrouw is er wel gewoon bij geweest hè? Vlak haar aandeel niet uit.

Ondertussen ligt het leven van Thijs écht helemaal aan diggelen. Zijn kinderserie van tv gehaald, veroordeeld, een gevangenisstraf in het vooruitzicht en dan nu ook een definitieve breuk met Igone – dat hebben we uiteraard weer via roddelkoningin Yvonne Coldeweijer vernomen.

Thijs had namelijk nóg een affaire en dat was blijkbaar voor Igone de druppel. Er is een bodemloze beerput opengetrokken en hoe charmant die man ook kan zijn, ieder incasseringsvermogen heeft z’n grenzen.

‘Deze man is echt ziek’, schrijft Yvonne – feitelijk dezelfde woorden die Sander over zijn voormalige vriend gebruikt. Ik denk dat er inderdaad een kern van waarheid in schuilt. Ziek op zo’n manier dat je ook niet wil dat ie in je gezicht niest. Vrouwen doen er het beste aan ver bij deze man vandaan te blijven. He’s nothing but trouble.

