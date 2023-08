Hester: ‘Als misverstand €70.000 jatten; in BN'erland kan dat’

Maar hierin moeten we de bubbelthee-verkoopster toch gelijk geven, zo lijkt het. Dat iemand je van een kleine €70.000 berooft hoeft niet te worden afgedekt met de mantel der liefde, zelfs niet als dat bedrag inmiddels door stiefvader Patrick Kluivert op je rekening is teruggestort. ‘Het klopt dat er nadat we op mijn eigen initiatief uit elkaar gingen, misverstanden aan het licht zijn gekomen’, reageert Nino. En nu is mijn vraag: wanneer zouden júllie een diefstal van €70.000 als een “misverstand” omschrijven?

Nooit hè? Dat dacht ik al. Nino gooit het daarnaast op zijn onervarenheid, destijds. Dat heeft iedere jongere toch een keer gedaan, als broekie per ongeluk een fiks jaarsalaris roven? En hij heeft de hand al in eigen boezem gestoken (zijn zakken zaten natuurlijk nog vol geld) en daarmee zou de kous voor hem af moeten zijn.

Rachel Hazes denkt daar echter anders over. Zij zag haar kans schoon onder een post waarin Nino zijn coming-out bekendmaakt, via via subtiel te laten vallen dat deze jongen verre van zuiver op de graad is. Het verklaart in elk geval volledig waarom het een tijdje terug geëscaleerd is tussen Rossanna en Rachel. Kom een moeder niet aan haar kind, natuurlijk. Tenzij je dan weer Rachel heet.

Het blijft een wonderlijk volk, dat gezelschap (semi-)BN’ers. Rachel zou geluidsopnames hebben gemaakt, waar ik overigens geen seconde over twijfel. Die zijn er en het is waarschijnlijk een kwestie van weken voordat ze op straat liggen. En zo hoppen we van schandaal naar schandaal en ondertussen blijven ze maar afgeven op roddelbladen en juicekanalen. Misschien ligt de oplossing in eens normaal gaan doen?

Ik zie dat echter niet snel gebeuren. Deze mensen zijn zo losgezongen van de realiteit, die leven in zo’n geflipt wereldje waarin ze voortdurend op voetstukken worden gehesen en waarin geld amper een rol speelt. Ze zouden voor de grap eens een maandje moeten meelopen in de echte wereld.

Of misschien kunnen wij normale mensen eens met ze ruilen en kunnen we er een televisieformat van maken. BN’er-ruil of zo. Ik stel voor dat Rachel gewoon alsnog aangifte doet, dan hebben wij weer iets om van te smullen en krijgt Nino – als ie het daadwerkelijk gedaan heeft – alsnog z’n verdiende loon. Kan hij lekker speeltuintjes aanharken met Thijs Römer.

Hester Zitvast (45) is freelance journalist, moeder van vier kinderen (22, 19, 9 en een baby). Door haar Twitter-verslaving zit ze bovenop het nieuws en daar heeft ze vaak wel een mening over. Voor Flair ventileert ze die opinie. Daar hoef je het als lezer natuurlijk niet altijd mee eens te zijn. Een goede (en fatsoenlijke) discussie gaat ze niet uit de weg.