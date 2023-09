Hester: ‘Matthijs herboren? De aard van het beestje verander je niet zomaar’

Dat er ineens een hond naast hem liep, vonden we net zo opmerkelijk als te verwachten. Op doktersrecept een trouwe viervoeter aanschaffen; je moet iets als je op de bodem van de spreekwoordelijke put ligt. En dan was daar ook nog die tranentrekkende passage over het verrassingsfeest in het dorpscafé in Almen; mocht je het epistel nog niet gelezen hebben, raad ik je dat aan alsnog ergens in de komende tijd te doen.

De hamvraag is natuurlijk: heeft Matthijs oprecht spijt? En ik geloof dat. Spijt dat het hem zijn carrière (tijdelijk) kostte, spijt dat het aan het licht kwam, spijt dat hij de ernst van zijn wanstaltig handelen niet eerder inzag en spijt dat het niet onder het al eveneens spreekwoordelijke tapijt van hoofd personeelszaken kon worden geveegd - of zo.

Laten we wel wezen; de inzichten kwamen er niet kort na de ontploffingen en incidenten zelf. De inzichten kwamen na het Volkskrant-artikel en nadat het gehele Nederlandse volk zich ermee ging bemoeien.

Toch geloof ik ook dat Matthijs oprecht inziet dat het anders had gemoeten en in de toekomst anders kan. Ik geloof ook dat hij daar zijn uiterste best voor gaat doen. Matthijs is een intelligent man en heel ijdel ook; zo’n man moet je niet anoniem met een hond door een donker bos in Almen laten lopen. Ja, een paar keer in de week is prima, maar een teruggetrokken leven staat hem niet; dan duizend keer beter zo’n hoed en een camera op zijn duckface.

Hij wil terug op de buis en ondanks de ontkenningen dat de voorbereidingen daartoe al in volle gang zijn, weten wij wel beter. Het is een kwestie van maanden en dan staat hij er weer, de armen over elkaar en dan goede televisie maken, want dát kan hij.

Matthijs zal verder moeten onder een vergrootglas, zich veel empathischer, rustiger en leuker voor moeten gaan doen dan hij zich van binnen voelt. Karakter verander je niet zomaar. Of misschien wel nooit.

‘Waarom was ik op momenten verdomme zo’n lul’, luidt de kop boven het stuk van Karel Smouter. Tja, ik denk dat het antwoord daarop vrij simpel is: ‘Omdat je het op sommige momenten gewoon bent.’

Ik wil heel graag geloven dat Matthijs het licht heeft gezien en we hem herboren en volledig ontdaan van iedere vorm van horkerigheid kunnen omarmen. Maar in het kader onder het NRC-artikel, lees ik iets waar de moed me toch een beetje van in de schoenen zakt: ‘Een tweede interviewafspraak, op 28 augustus, wordt afgezegd door Van Nieuwkerk, omdat hij zich niet kan vinden in de vragen die daar aan bod zouden komen. De vragen gaan wat hem betreft te veel over details uit het artikel in de Volkskrant, terwijl hij ‘vooruit wil kijken’.’

Het moet wéér precies gaan zoals Matthijs wil. De aard van het beestje hè… Je verandert dat niet.

Hester Zitvast (45) is freelance journalist, moeder van vier kinderen (22, 19, 9 en een baby). Door haar Twitter-verslaving zit ze bovenop het nieuws en daar heeft ze vaak wel een mening over. Voor Flair ventileert ze die opinie. Daar hoef je het als lezer natuurlijk niet altijd mee eens te zijn. Een goede (en fatsoenlijke) discussie gaat ze niet uit de weg.