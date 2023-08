Hester: ‘Kindergeluid weren met een gordijntje; wat denkt Corendon precies?’

In een paar uur zit je ook op een strand ergens in Europa, maar dat heeft dan weer niet zo veel status voor de socials. Dus waagt men massaal die enorme oversteek, ondanks dat kinderen daar helemaal niet op zitten te wachten.

Kinderen hebben namelijk standaard een opkomende of sluimerende oorontsteking, waardoor ze bij start en landing van de oorpijn dwars door de geluidsbarrière breken. En als ze tien minuten bij papa of mama op schoot hebben gezeten, zijn ze er hoe dan ook klaar mee. Dan willen ze iets kapotmaken, ergens vanaf springen, aan iets hangen of trekken en vooral heel, héél veel geluid maken.

Leer mij kinderen kennen, ik heb er vier. Ook wij hebben het gedaan, ver vliegen met kleine kinderen. Het is de hel, geloof mij. Het is veel erger voor de ouders zelf dan voor wie dan ook in het vliegtuig. Je voelt je opgelaten, ongemakkelijk en ellendig met zo’n gillende snotwurm in je armen.

‘Kon ik maar even een raampje openzetten’, heb ik menigmaal gedacht. ‘Of even naar buiten, een ommetje maken.’ En als er gegild wordt, gaan andere passagiers naar je kijken. Boos kijken. Of heel geïrriteerd, alsof je het allemaal expres doet. Ja natuurlijk, ik had dat ticket geboekt. En daar had ik op zo’n moment ook dikke spijt van. Maar een gillend kind is het einde van de wereld niet hè?

Kindvrije zones dus, ik moet daar echt heel hard om lachen. Voor 45 euro kopen passagiers een stoel in een gedeelte van het vliegtuig dat doormiddel van een wandje en een gordijn afgesloten is van het krijsende crèchegedeelte.

Iedereen met kinderen weet dat zo’n gordijn helemaal niets aan geluid gaat tegenhouden. Onze baby van anderhalf slaapt op de zolder van ons huis en ook al hebben we alle deuren dicht en beneden de tv aan, als zij gillend wakker wordt, zitten wij direct rechtop. Vraag onze buren maar of een gordijntje effectief is. Voor 45 euro koop je dus een stukje schijnrust.

Op X zag ik iemand opperen dat het wordt omgekeerd; dat de ouders extra worden belast. Dat zou helemaal grappig worden, want hoe meet je zoiets? Moet je ook betalen als je kind zich gedraagt? Want dan zie ik zomaar eens een fikse run op under-the-counter kinder-tranquilizers ontstaan. Al met al past het weer helemaal in ons doorgeslagen maakbare wereldplaatje.

Als Corendon het echt goed wil aanpakken, zorgen ze voor kindvrije vluchten. Maar dát is ze vast een brug te ver…

Hester Zitvast (45) is freelance journalist, moeder van vier kinderen (22, 19, 9 en een baby). Door haar Twitter-verslaving zit ze bovenop het nieuws en daar heeft ze vaak wel een mening over. Voor Flair ventileert ze die opinie. Daar hoef je het als lezer natuurlijk niet altijd mee eens te zijn. Een goede (en fatsoenlijke) discussie gaat ze niet uit de weg.