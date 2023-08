Gwen: ‘Na al die jaren ben ik nog steeds verliefd op hem, maar vandaag een beetje extra’

“We gaan een nachtje ergens anders slapen, let’s go!” Ik heb geen idee waar we naartoe gaan. Iets waarvan ik in onze relatie altijd al zeg dat ik er niet op zit te wachten, gebeurt nu toch: het is een verrassing. De hele week hangt dit al boven mijn hoofd. Hij heeft bedacht waar we ons achtjarig samenzijn gaan vieren en daar heb ik mee ingestemd. We vonden allebei dat deze romantische mijlpaal moest worden gevierd met iets meer dan een etentje.

Voor ik het wist, was ik midden in een verrassing beland. Slapeloze nachten, onrust en frustrerende nieuwsgierigheid waren wat ik verwachtte, maar niets is minder waar. We rijden de stad uit en ik zit te glunderen in de auto. Het is fantastisch! Ik heb geen idee wat we gaan doen, waar we naartoe gaan en hoe we er over een paar uur bijzitten en ik vind het wonder boven wonder heerlijk.

Verrassingen waren in mijn ogen altijd ongemakkelijk. Als je niet weet waar je aan toe bent, kun je je ook niet goed voorbereiden, toch? En wat als ik het niet leuk vind? Moet ik dan doen alsof? Als ik meebepaal, weet ik zeker dat we allebei happy zijn. Plus: ik weet wat ik aan moet. Als ik mijn verjaardag vier, organiseer ik ’m zelf. Geen polonaise aan mijn lijf, tenzij ik die zelf heb gefixt. Dat is mijn motto. Niet gek dus dat ik nog nooit in mijn leven verrast ben.

Maar nu zit ik hier een beetje te genieten in onwetendheid. Hoe dan? Heb ik me dan zo vergist in mezelf? Al 33 jaar lang heb ik graag de controle. Ik had altijd het idee dat mijn nieuwsgierigheid in een situatie als deze onevenaarbaar zou zijn, maar nee hoor. Ik was de hele week de rust zelve. Ik stelde geen vragen, ging niet raden. Met het volste vertrouwen ging ik het weekend ontspannen tegemoet. We rijden richting het zuiden en bij afslag Gorinchem weet ik het zeker: we gaan naar Antwerpen! Dat is exact waar ik op dit moment zin in heb. Lekker samen slenteren en eten. Antwerpen is een stad waar we de afgelopen acht jaar veel herinneringen hebben gemaakt. En het is de stad van mijn lievelingschocolade en -friet.

De hotelkamer is fenomenaal. Wauw. Wat is dit lief en leuk. Na al die jaren ben ik nog steeds verliefd op hem, maar vandaag een beetje extra. Alles is perfect. Misschien juist doordat ik de controle helemaal uit handen heb gegeven. Dat niet verrast willen worden, is een verhaal dat ik mezelf jaren heb verteld op basis van aannames die ik heb gemaakt.

De realiteit was simpelweg anders. Zonde! God weet welke surpriseparty’s ik ben misgelopen. Eén ding is zeker: je moet mij vooral wel lekker verrassen. Daar ben ik gek op! Het zet me aan het denken: welke verhalen heb ik mezelf nog meer wijsgemaakt?

Deze column van Gwen komt uit Flair 31-2023. Meer van dit soort verhalen lees je wekelijks in Flair.

Gwen van Poorten (33), presenteert o.a. #METZNALLENdepodcast en schreef ‘Voeten in het stopcontact’. Ze woont met haar vriend in Amsterdam.