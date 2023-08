Eva: ‘De kans dat ik jouw mail zeker vijf dagen niet open, is groot’

Tenminste, dat zou je denken. Ik zal het maar gewoon zeggen: ik heb leesvrees. Je kunt me mailen, maar de kans dat ik jouw mail zeker vijf dagen ongeopend in mijn mailbox laat staan, is groot. Ik zal er elke dag naar kijken hoor. Elke dag nerveuzer worden terwijl ik met mezelf discussieer: ‘Open die mail gewoon, Eef. Waarom doe je zo moeilijk?’ ‘Ik durf niet. Morgen open ik hem.’ ‘Het is gewoon een mail van een collega. Waar ben je bang voor?’ ‘Jaaa... maar wat als het toch níét zo’n leuke mail is?’

Nu blijkt die leesvrees niet alleen mijn probleem te zijn. Millennials zouden een van de meest socially awkward generaties zijn en hebben zelfs last van iets wat e-mail anxiety heet: van alle generaties lezen wij onze mails het minst, omdat we er te nerveus van worden. In plaats van die stomme mail direct te openen en te reageren volgens het eat the frog-principe – dat inhoudt dat je elke dag de stomste taak op je bordje (de kikker) als eerste uitvoert (hem eten) zodat je geen onnodige energie spendeert aan het uitstellen van die ene to do – laten we de kikker liever sudderen totdat hij gaar is. Met als resultaat dat een mailverkeertje dat vijf minuten had kunnen duren, veel te veel tijd en fut kost, omdat we wél elke dag geconfronteerd worden met dat ongelezen bericht.

Als ik mijn leeftijdsgenoot Google erop nasla, blijkt mail niet de enige communicatieve horde van onze generatie te zijn. Ook iets simpels als een telefoontje of rinkelende deurbel blijkt een hele opgave voor de millennial. Als de deurbel onverwacht gaat, sluipen we liever naar een raam om te spieken wie er voor de deur staat, dan dat we gewoon even opendoen.

Deurbel-producenten zullen het niet lang volhouden, sinds het ‘ik ben er’-appje de voorkeur geniet. Want ja, in WhatsApp zien wij millennials wél een veilige manier om te communiceren: we kunnen kletsen met wie we willen en wanneer we willen. Wat we willen zeggen, kunnen we eindeloos herschrijven en nuanceren met emoji’s en we kunnen zonder het bericht te openen al zien wat iemand ons stuurt en nadenken over een antwoord.

Telefoontjes waarbij je wordt geacht diréct te reageren en opendoen voor bezoek zonder te weten wie er voor de deur staat, is dan een brug te ver. Voor een generatie die opgroeide met alle communicatiemiddelen die je maar kunt bedenken, zijn we bar slecht geworden in interactie. Zijn we het verleerd, zijn we bang of zijn we dan toch sneeuwvlokjes? Ik kan het aan iemand vragen, maar ik googel het wel even.

Eva Breda (25) schrijft, creëert en pluist uit. Ze maakte de podcast Komt een meid bij de psych en probeert het leven, het vrouw-zijn en zichzelf iedere week een stukje meer te ontdekken en ontplooien in haar columns.