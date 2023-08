Eva: ‘Ik ga het gesprek voeren dat ik altijd uit de weg ga: praten over papa. Écht praten’

Ik zit in een lunchroom tegenover een vrouw die ik nog nooit had ontmoet, maar die ik niet hoef te leren kennen. “Eigenlijk doe ik dit nooit,” schreef deze onbekende me een paar weken eerder op Instagram. Maar ze moest me iets sturen nadat ze een interview las waarin ik vertelde over mijn vader.

Zijn veel te vrije gedachten in deze veel te beperkte wereld, hoe het hem tot gekte dreef, de verslaving die eruit voortkwam, zijn leven op straat, zijn dood, zijn verhaal, mijn verhaal: het was haar verhaal. Ik las haar bericht zo’n tien keer. Ik las het voor aan mijn vriend.

Ik belde mijn moeder, appte mijn vriendinnen en staarde nog eens tien keer naar wat voor mij even onwerkelijk voelde als voor haar: wanneer ontmoet je nou iemand met exáct hetzelfde levensverhaal? Zelfs de namen klopten. De manier waarop onze overleden vaders waren gevonden.

De plek. De periode. Nu zit ik tegenover haar, lurkend aan een chai latte, nog eens diep ademhalend voordat ik het gesprek ga voeren dat ik eigenlijk altijd uit de weg ga: praten over papa. Écht praten. Niet het standaardverhaal dat ik ophang als mensen me vragen hoe het was om op te groeien met een psychisch zieke vader, een vader aan de alcohol en soms aan de drugs, een vader die op straat leefde.

Zij stelt de vragen die verder gaan. Word je ook nog altijd boos als je vriend een kater heeft? Niet omdat hij iets fout heeft gedaan, maar omdat het je aan je vader doet denken en een vakje in je hart opent waar zo veel woede zit? Fantaseer je ook weleens dat je vader je weggeeft op je bruiloft, ook al weet je dat je hem nooit had kunnen uitnodigen als hij wel nog had geleefd?

Tot die dag had ik er niet bij stilgestaan dat er vrouwen waren zoals ik, vrouwen met vaders zoals de mijne. Maar: 6,5% van de volwassenen is alcoholist en daar zitten genoeg vaders bij. Vaders vol passie die hun baan kwijtraken, die oneindig veel liefde voor hun kinderen hebben maar in eindeloze roes niet meer weten hoe ze goede vaders zijn, vaders die nuchter naar supermarkten lopen en daar toch onverstandige keuzes maken, vaders die door dat alles hun huis kwijtraken en door hoge alcoholpercentages en lage weerstand uiteindelijk de zestig niet halen.

Uniek is het niet. Maar je hoort er niets over en je praat er niet over. Het is te moeilijk om uit te leggen aan mensen die het niet hebben meegemaakt: de eeuwige hoop, continue teleurstelling, de sorry-gesprekken als het weer mis is gegaan, de angst tijdens feestdagen.

Hoe je als kind een ouder wordt als je ouder dat niet meer kan, hoe je verstopte flessen stiekem leegspoelt en toch niet boos wordt want hij is ook maar gewoon ziek, en hoe je ondanks alles toch van hem houdt. Maar aan haar hoef ik niets uit te leggen en zij niet aan mij. Ik vergeet mijn chai latte en praat met een vriendin die ik al kende voordat ik het wist.

