Eva: ‘Ik voel me een nepvolwassene. Een imposter adult’

Ik zie mensen bij wie een pak en een trouwjurk niet misstaan en bij wie een zwangere buik niet meer dan logisch is. In de spiegel thuis zie ik ook een vrouw van halverwege de twintig. Een vrouw met een huis en een kat, een vriend en een baan, een huishouden en een inkomen.

Toch voel ik me een nepvolwassene. Een imposter adult. Ken je dat gevoel? Ik voel me een volwassene die er weliswaar uitziet als een volwassene die haar leven op orde heeft, maar die eigenlijk een kind is dat per ongeluk mee mag doen met het volwassen leven, tot ze door de mand valt.

Dat haar boodschappen betaalt van monopolygeld en volwassentje speelt tussen haar meubeltjes in haar huisje. Dat ik gisteren nog een kind was en vandaag een kind zou kunnen hébben, voelt als een foutje van het bestaan. Als ik nu twee blauwe streepjes op een zwangerschapstest zou zien staan, voel ik me nog steeds een tienermoeder.

De meeste vrouwen ervaren het impostersyndroom op de werkvloer: zal men er ooit achter komen dat ze eigenlijk niets kan en haar functie niet waard is? Maar bij mij komt het opzetten zodra ik thuiskom en de deur naar mijn eigen leven achter me dichttrek.

Het is soms alsof ik een toneelstuk binnenstap: mijn vriend haalt boodschappen waarna ik voor ons kook. We voeren de kat, boenen de vloer en maken geld over naar onze gezamenlijke rekening. “Het lijkt wel alsof we vadertje en moedertje spelen,” is iets wat ik wekelijks zeg.

Dat ‘later als ik groot ben’ is zo ongeveer nu, maar het kan niet kloppen dat dit het is. Waar is het addertje onder het gras? Hoezo ben ik ineens volwassen? Heb ik een level overgeslagen? Ik kan me haast niet voorstellen dat ik vanaf hier moet fietsen zonder zijwieltjes.

Dat ik het vanaf nu moet doen met de houtje-touwtje toolbox die ik nu tot mijn beschikking heb. Volwassen zijn, daar moet toch meer voor nodig zijn? Hoort dat niet groter te voelen? Shit togetherig? Hoort daar naast een tuinslang, een lekbak en fietstassen niet ook een heleboel meer levenservaring en kennis bij?

Er is maar één iemand die me dat antwoord kan geven: die ene vrouw met die tuinslang, lekbak en fietstassen, die van de lippenstift, de theedoeken en de verkleurde foto’s. De vrouw die het in mijn ogen al 54 jaar hartstikke dik voor elkaar heeft en precies weet wat ze doet: mijn moeder.

“Voelde jij je volwassen toen je aan dat volwassen leven begon?” vraag ik haar aan de telefoon. “Nee,” zegt ze, terwijl haar gelach uit de speaker schalt. “En nog steeds niet. Als ik andere moeders zie, denk ik vaak: kijk jou eens echt een moeder zijn. Zo ben ik nog niet.” Op de vraag wat volwassen zijn dan wél is, komen we niet verder dan ‘eeuwig aankloten’. Ik voel me dan wel een nepvolwassene, maar daar ben ik best goed in.

Deze column van Eva komt uit Flair 32-2023. Meer van dit soort verhalen lees je wekelijks in Flair.

Eva Breda (26) schrijft, creëert en pluist uit. Ze maakte de podcast Komt een meid bij de psych en probeert het leven, het vrouw-zijn en zichzelf iedere week een stukje meer te ontdekken en ontplooien in haar columns.