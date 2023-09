Eva: ‘Het hoofd waarin ik al ruim twintig jaar leefde, hield van alles voor me verborgen’

In het dagelijkse leven is het inderdaad handig om zowel verbaal als emotioneel niet al te incontinent te zijn. Er moet gewerkt, geleefd en geregeld worden in het sociale mijnenveld dat ‘de samenleving’ heet en dat vergt een beetje aanpassingsvermogen.

Maar stel je eens voor hoe lekker het zou zijn om toch ongegeneerd over jezelf te mogen praten, eindeloos emotioneel te worden, dat levensverhaal op te hangen, zowel je triggers als toxic gedrag te tonen en niet bang te zijn dat je te veel bent? Nou: ik ken zo’n plek waar dat kan.

Toen ik twee jaar geleden voor de eerste keer de spreekkamer van de psycholoog binnenstapte, was ik bleu en bloednerveus. Ik had geen idee hoe dat eraan toeging: therapie. De tweede keer vond ik het iets minder spannend. De derde keer best interessant. En de vierde keer eigenlijk heel leuk. Ik leerde hoe heerlijk het is om ongeremd urenlang over jezelf te praten en hoe goed je jezelf leert kennen als je dat doet.

Ik leerde dat het hoofd waarin ik al ruim twintig jaar leefde, van alles voor me verborgen hield. Ik wist wel wat ik deed en wat ik dacht, maar ik kende mezelf eigenlijk helemaal niet zo door en door als ik verwachtte. Ik wist dat ik nooit alleen thuis durfde te zijn. Ik wist dat ik bij iedere mannelijke passant op straat bang was om neergestoken te worden. Ik wist dat ik tijdens borrels altijd sneller probeerde te drinken dan de rest. Maar waarom ik dat deed en hoe ik gezondere patronen ontwikkelde? Ik had geen idee. Ik was de televisie en ik had mijn film al duizend keer gezien, maar wist niet hoe het geluid harder of zachter kon, hoe ik zapte of doorspoelde. Die gebruiksaanwijzing kreeg ik bij de psycholoog.

Na ruim twintig jaar leven, ontdekte ik pas hoe mijn handleiding in elkaar zat. Ik leerde dat ik verlatingsangst had, dat ik mannen onvoorspelbaar vond en dat ik bang werd als mensen dronken en dus maar meedeed om me er minder bewust van te zijn. Ik leerde waar die angsten vandaan kwamen en hoe ik ze temperde. Ik haalde mijn bange brein uit mijn hoofd, legde het op de tafel van de psycholoog, rolde het uit en keek hoe het precies in elkaar zat totdat ik het goed genoeg snapte om te kunnen stoppen met mijn therapie.

Ik heb ze nu in de hand: die triggers en dat toxic gedrag. Ik weet op welke knoppen ik moet drukken als ik in oude patronen verval. Het gaat goed met me. En toch mis ik het. Het schaamteloos spreken, oneindig uitpluizen, eindelijk snappen. Het lullen, het leren en elke week weer een stapje dichterbij komen. Ik probeer al mijn vrienden over te halen eens met een professional te praten. Want het is handig, fijn en leuk zelfs om je eigen blauwdruk beter te begrijpen met een beetje therapie. Ik zou het haast een hobby noemen.

Deze column van Eva komt uit Flair 36-2023. Meer van dit soort verhalen lees je wekelijks in Flair.

Eva Breda (25) schrijft, creëert en pluist uit. Ze maakte de podcast Komt een meid bij de psych en probeert het leven, het vrouw-zijn en zichzelf iedere week een stukje meer te ontdekken en ontplooien in haar columns.