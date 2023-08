Expert legt uit: wat als de wereldbeelden van jou en je partner van elkaar verschillen

Als wereldbeelden te veel van elkaar verschillen

“Zolang jullie andere maatstaven, bronnen en argumenten gebruiken om te bepalen wat waar is, blijven jullie in parallelle werelden leven. Als je zo anders denkt over essentiële zaken, wordt het lastig harmonieus samen te leven, plannen te maken en een kind op te voeden.

In een relatie heb je een gedeelde werkelijkheid nodig om samen te kunnen functioneren. Geen hardnekkig geloof in het eigen gelijk, maar twijfel en nuance houden de deur voor elkaar open.

Helaas is ons brein ‘gemaakt’ om twijfels te willen sussen en ergens in te geloven. We verlangen naar houvast in een wereld die complex, chaotisch en onzeker is. En hoe meer dreiging we ervaren, hoe sterker we verlangen naar eenvoudige verklaringen en oplossingen.”

“Bovendien zijn we allemaal geneigd om – in de overdaad aan informatie – bevestiging te zoeken voor onze vooroordelen en ideeën. Onderzoek toont aan dat we deze blinde vlek wel bij anderen herkennen, maar niet bij onszelf. Deze zelfoverschatting is precies de reden waarom we onze eigen denkfouten niet rechtzetten en hierdoor hebben we al snel de illusie dat wijzelf de échte waarheid kennen en een ander niet. Dit verklaart waarom intelligente mensen tegengestelde wereldbeelden kunnen aanhangen.”

Dit advies van Marcelino stond in Flair 13-2023.