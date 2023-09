Bij de relatietherapeut: ‘Toen we thuiskwamen, was de sfeer erg grimmig’

Justus

“Na het eerste gesprek hebben we Marcelino niet meer gezien. Wel heb ik tussendoor met Marcelino gemaild over wat ik zou kunnen doen als de situatie thuis zou escaleren. Hij maakte zich zorgen om ons. Riny vond Marcelino te partijdig omdat ik volgens haar buiten schot bleef. Daarom hebben we de vervolgafspraak gecanceld.

Toch hadden zijn woorden wel íets met haar gedaan, want tussen ons ging het daarna een tijdje beter. Weinig ruzie, geen fysiek geweld. Een paar maanden daarna barstte de bom weer. We waren naar een feestje geweest van een collega van Riny. Daar hadden we een stom akkefietje. Een andere collega had het erover dat ze was aangekomen nadat ze was gestopt met roken. Toen zei ik: ‘Ik ken er nog een hoor,’ doelend op Riny. Ik bedoelde er echt niks slechts mee – want Riny zelf klaagt er vaak over – maar blijkbaar voelde ze zich daardoor voor lul gezet.

Toen we thuiskwamen, was de sfeer erg grimmig. Er was behoorlijk wat alcohol in het spel en de boel escaleerde. Voor het echt mis zou gaan, ben ik naar buiten gerend en heb ik mijn ex Lisa gebeld of ze me kon ophalen. Die heeft toen de politie laten komen. Omdat er nog geen geweld had plaatsgevonden, hoefden we na een serieus gesprek met de agenten niet mee naar het bureau. Riny en ik waren allebei ontzettend geschrokken.

Bij de relatietherapeut ‘Ik voelde me gewoon nooit helemaal relaxt in deze relatie’

Eenmaal in bed deed ik geen oog dicht. De ochtend daarop, toen Riny naar haar werk was, heb ik wat spullen gepakt, een briefje achtergelaten en ben ik in het achterhuisje van Lisa getrokken. Daar zit ik nu nog steeds, totdat ik iets voor mezelf vind. Ik heb een lange mail gestuurd aan Riny waarin ik mijn beslissing om weg te gaan heb uitgelegd en haar het beste wens.

Haar enige reactie was: ‘Prima zo. Ik heb je spullen bij de jachthaven gedropt.’ Zo’n koude reactie… dat stak me. Aan de andere kant had ik het kunnen verwachten: ze heeft wel vaker volledig met mensen gebroken.”

Riny wilde niet meer reageren.

