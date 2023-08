Bij de relatietherapeut: ‘Elkaar begrijpen en goed communiceren in een relatie is een hele kunst’

Yvette

“Elkaar begrijpen en goed communiceren in een relatie is een hele kunst. Da’s duidelijk. En gelukkig zijn zowel Corné as ik daar beter in geworden.

Ik zag Corné stiekem een beetje als gehandicapte als het om relaties gaat, maar het is eerder zo dat hij en ik gewoon anders functioneren. Hoe moet ik het zeggen: de meeste mensen manipuleren hun communicatie om leuk gevonden te worden en ondertussen iets van die ander gedaan te krijgen. Slijmen, paaien, zelfs liegen – dat wordt vaak toch gezien als de norm, maar ja, is dat ook beter? Bij Corné werkt het anders: what you see is what you get. Daarom voelt de relatie voor mij juist ook veilig: ik weet dat hij niet zal liegen. Het is dus ook een kracht.’

En ik heb nu ook wel door hoe omslachtig ik vaak communiceerde, vooral als ik gekwetst was of emotionele steun van hem verwachtte. Dat wat ik écht van Corné verwachtte moest hij tussen door de regels door lezen. En dat is gewoon niet hoe het bij hem werkt. Ik moet er dan echt om vragen… soms letterlijk. “Sorry, ik hoef je praktische advies nu niet. Ik hoop dat je vooral even kunt luisteren. Ik wil mijn verhaal gewoon kwijt.”

We hebben ook twee interessante boeken over autisme in relaties gelezen. Ik snap daardoor onze misverstanden nog beter. Er zijn inmiddels veel boeken over autisme geschreven, zowel door mensen die zelf op het spectrum zitten als hun partners. Zoveel herkenning. Er ging een wereld voor me open. Ja, ook dat heeft mij geholpen om hem beter te snappen. En andersom snapt hij mij ook beter.”

Corné

“Het was heel nuttig goed om onze communicatie zo scherp onder de loep te nemen. Ik geloof echt dat ik een tikkeltje anders functioneer en dat ik symptomen heb die passen bij autisme, maar omdat ik daar in mijn dagelijks verder weinig last van heb, en ben er verder ook niet in gedoken. Ik wil er nu er geen groot ding van maken, maar ik vond het wel interessant om me er meer in te verdiepen en wat boeken over autisme en psychologie te lezen. Heel interessant om te zien hoe verschillend mensen zijn en hoe elk mens toch net weer andere hard- en software in zijn brein heeft zitten.

Voor ons is het belangrijk om elkaar beter te begrijpen en duidelijker te communiceren. Yvette communiceert met veel meer onderhuidse emotie dan ik. Nu probeer ik als een detective te achterhalen of ze wel echt bedoelt wat ze zegt. Als ik haar voorheen niet snapte en om uitleg vroeg werd ze vaak boos. “Dat snap je toch wel?” Daarom liet ik het maar om er nog naar te vragen. Maar ja, daardoor werd het niet beter. En meestal ontstond er nog meer irritatie en verwarring.

Nu reageren we allebei wat geduldiger en hebben we ook wat handige trucjes geleerd om elkaars boodschappen te ontcijferen. En ik probeer vaker te uiten ik wat leuk aan Yvette vindt.”