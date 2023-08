Bij de relatietherapeut: ‘Ik voelde me gewoon nooit helemaal relaxt in deze relatie’

Sharon

“We hebben er inmiddels een behoorlijk lang therapietraject op zitten. Aanvankelijk leek het beter te gaan – we luisterden allebei beter, lieten elkaar uitpraten – maar als het over de onze gezamenlijke toekomst ging, blokkeerde Sam totaal. Hij kon niet uitspreken dat hij ervoor wilde gaan. Na de achtste sessie brak hij… en zei hij dat hij het niet meer kon. Hij zag een toekomst met mij uiteindelijk toch niet voor zich.

Hij heeft de relatie verbroken en woont nu bij zijn broer. Ik was er helemaal kapot van. Ergens weet ik heus wel dat het beter is dat het nu uit is gegaan dan tijdens een eventuele zwangerschap. Uiteindelijk heb ik liever zijn duidelijke ‘nee’ dan die vreselijke onzekerheid steeds. Nu weet ik in ieder geval waar ik aan toe ben. Maar ja, het blijft klote. Ik had nog wel voor onze relatie willen vechten, maar hij blijkbaar niet.

Wat ik hiervan geleerd heb? Tegen alle tekenen in heb ik gevochten voor een relatie die eigenlijk nooit helemaal bevredigend is geweest. Dat was niet de eerste keer, maar deze keer ben ik er bijna aan onderdoor gegaan. Dat ga ik nóóit meer doen. Ik heb het gevoel dat ik mezelf en mijn leven opnieuw moet uitvinden. Gelukkig krijg ik daar wel hulp bij van Marcelino.

Wat betreft mijn kinderwens zit ik in een traject om mijn eicellen in te laten vriezen zodat ik wat meer tijd heb. Dat geeft me rust.”

Bij de relatietherapeut ‘Elkaar begrijpen en goed communiceren in een relatie is een hele kunst’

Sam

“Sharon zal het niet geloven, maar voor mijn doen heb ik alles uit de kast getrokken. Ook ik wilde dat onze relatie zou slagen, maar hoe concreter die kinderplannen werden, hoe meer mijn lichaam zei: ik wil dit eigenlijk helemaal niet.

Het spijt me voor Sharon dat ik daar zo lang voor nodig heb gehad. Vergeleken met haar ben ik een enorme piekeraar en stel ik moeilijke beslissingen uit. Relatietherapie was blijkbaar nodig om duidelijker te maken wat ik écht wel en niet wil.

Ondanks dat er ook veel moois was, voelde ik me gewoon nooit helemaal relaxt in deze relatie. Ik miste luchtigheid en humor die ik vorige relaties wel heb ervaren. Dat is niet Sharons schuld, wij verwachtten dingen van elkaar die we elkaar allebei niet hebben kunnen geven. Ik hoop dat we in de toekomst gewoon vrienden kunnen worden, maar voorlopig hebben we afgesproken elkaar even niet te zien.”

