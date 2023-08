Bij de relatietherapeut: ‘Ik heb nog regelmatig nachtmerries en soms een huilbui’

Merijn

“Wat een gekke tijd. Er is alweer van alles gebeurd. Eerst het goede nieuws: ik ben zwanger geworden. Daar hebben we het vorige keer niet over gehad, maar voordat dit circus losbarstte, waren we daar al mee bezig. Maar behalve dat zwanger raken helaas niet zo makkelijk was als we hadden gehoopt, hadden we het hele project even stopgezet. Onze hoofden stonden er niet naar.

De relatietherapie heeft ons allebei gerustgesteld: de stemmetjes in mijn hoofd verdwenen en ik merkte dat ik Jorg weer volledig durfde te vertrouwen. Dat was voor ons allebei een enorme opluchting. Daarnaast hebben we contact gezocht met Petra en haar kant van Jorgs familie. Dat wilden ze aanvankelijk niet. Toen hebben we samen met Marcelino een mail opgesteld en verstuurd. Het lijkt erop alsof ze door de uitleg van Marcelino toch een beetje zijn gaan twijfelen aan de hele gang van zaken.

We kregen wel een relatief aardig mailtje terug van Petra’s moeder. Daarin zegt ze dat ze er nu nog niet aan toe zijn, maar dat ze deze zomer nog contact zullen opnemen. We zijn benieuwd wat daar uitkomt. Het is al heel wat dat er nu weer wat contact is. Ook hebben we een aardige mail van Petra’s zusje ontvangen, waarin ze ons feliciteert met mijn zwangerschap.”

Bij de relatietherapeut ‘Zijn ex misbruikte zijn kwetsbaarheid om hem klein te houden’

Jorg

“Het gaat ons eindelijk weer een beetje voor de wind. Ik merk wel dat ik afgelopen jaar echt in een overlevingsmodus stond. Ik heb nog regelmatig nachtmerries en af en toe een stevige huilbui, maar dan realiseer ik me weer dat het veel erger had gekund. Het scheelde niet veel of Merijn en ik waren uit elkaar gegaan. Ik wil niet weten hoe ik dan had kunnen afglijden. Ook merk ik dat ik veel wantrouwen heb naar anderen. Je weet niet wie wel en niet weet over de beschuldigingen. Mensen denken toch: waar rook is, moet vuur zijn.

Af en toe praten we over verhuizen. Dat zou ergens als een nederlaag voelen, maar toch verlangen we daar allebei wel naar… om ergens anders opnieuw te beginnen. Door alles wat er is gebeurd, ben ik veel dankbaarder voor wat ik met Merijn heb. Dat we over een half jaar een kleintje krijgen geeft me enorm veel kracht.”