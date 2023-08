Bij de relatietherapeut: ‘Hoe achterdochtiger ik werd, hoe meer ik hem wilde confronteren en checken’

Lara

“Ik heb eindelijk vertrouwen in onze relatie gekregen. Sinds de gesprekken bij Marcelino voel ik me een stuk rustiger. Ik heb ook minder de neiging om Hugo te willen controleren. Hoe achterdochtiger ik werd en hoe meer ik hem wilde confronteren en checken, hoe meer Hugo juist begon te draaien. Als hij zich bekeken voelt, wordt hij heel zelfbewust en begint hij te zwammen. En dan reageer ik nog wantrouwiger.

Dat patroon hebben we nu allebei door. Nu ik er wat minder fel bovenop zit, raken we niet zo snel in die ingewikkelde dynamiek verwikkeld. Als ik vermoed dat hij niet de waarheid spreekt, dan ga ik daar niet tegenin, maar ik laat wel blijken dat ik het niet geloof. Ik kijk hem gewoon rustig in zijn ogen. Dan zegt Hugo iets als: ‘Ah, je denkt zeker dat ik maar wat lul?’ Hugo voelt wat échter. Alsof ik eindelijk zijn kern kan zien.”

Bij de relatietherapeut ‘Ik heb nog regelmatig nachtmerries en soms een huilbui’

Hugo

“Ik denk dat ik er al een tijdje klaar voor was om mijn leven om te gooien. De crisis met Lara was net het zetje dat ik nodig had om uit mijn schulp te komen. Er was geen keus meer.

Zo lang ik me kan heugen heb ik last van schaamtegevoelens, en al die leugentjes en excuusjes hielden die alleen maar in stand. En dat maakte ook dat ik me eigenlijk constant eenzaam en incompleet voelde. Ik heb ook nooit echt diepe vriendschappen en serieuze relaties gehad: ik vond het juist wel fijn als het allemaal een beetje aan de oppervlakte bleef. Ik liet mensen nooit helemaal toe in mijn leven.

Door Lara is dat veranderd. Als één persoon op de wereld jou echt kent, maakt dat een wereld van verschil. Dat doorbreekt het gevoel dat je puur en alleen voor jezelf leeft. Het is alsof ik uit een cocon ben gebroken. Daardoor voel ik me kwetsbaarder, maar ook meer verbonden met het échte leven.”