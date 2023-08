Bij de relatietherapeut: ‘Hij was gewoon helemaal niet met mij bezig’

Felice

“Het is over en uit tussen mij en Jean. Ik moet eerlijk zeggen dat hij het wel geprobeerd heeft, maar… het lukte hem gewoon niet om rustig in het hier en nu te zijn. Ook al deed hij zijn best en namen we allebei vaker het initiatief om iets leuks te doen, hij was er nooit helemaal met zijn hoofd bij. Alsof hij chronisch verveeld is als hij niet werkt, sport of op zijn telefoon zit. Ook op mijn voorstellen reageerde hij verveeld.

Het klinkt heel sneu om te zeggen, maar terugkijkend is het duidelijk: hij was gewoon helemaal niet met mij bezig. Hij vergat ook steeds vaker belangrijke momenten in mijn leven. Dat ik naar het ziekenhuis moest om mijn eierstokken te laten controleren. Dat ik een sollicitatiegesprek had. Dat ik mijn beste vriendin van vroeger na tien jaar weer had gezien. Als ik er niet zelf over begin, dan hadden we het er gewoon niet over. Op een gegeven dacht ik: waarom ben ik nog met deze vent? Jean is echt geen slechte kerel hoor, maar op deze manier kan ik net zo goed alleen zijn. Waar wacht ik nog op?

Toen ik hem vroeg wat hij het meest zou missen als het uit zou zijn, kwam hij nauwelijks uit zijn woorden. Na een lange stilte kwam eruit dat hij de seks zou missen en de avondjes dat we samen tv-kijken. Verder kon hij nauwelijks iets opnoemen. Ik wist niet of ik moest lachen of huilen. Hoe dan ook: dat is niet genoeg voor mij.

Nu het uit is stuurt hij me af en toe wel een appje dat hij me mist. Maar uit alles blijkt dat hij niet echt veranderd is. Een vriendin van me zag hem laatst op Tinder. Daar presenteert hij zichzelf als druk en succesvol zakenman die een leuke, sprankelende, sexy vrouw zoekt om de gaten in zijn agenda mee op te vullen. Brrr.”

Jean

“Ik ben best teleurgesteld dat Felice me zo makkelijk aan de kant heeft gezet. Ergens verwacht ik dat ze spijt zal krijgen van haar beslissing. Maar goed: ik ben niet iemand die lang blijft hangen in het verleden. Je moet vooruitkijken om verder te komen.”

