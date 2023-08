Bedgeheimen: ‘Mijn strenge opvoeding werkte soms als rem op mijn genot’

Maya

Aantal bedpartners: “Eén, Sander is mijn eerste en enige bedpartner.”

Onze eerste keer: “Was heel romantisch. Sander had zelfs rozenblaadjes op mijn kussen gelegd. Een ander zou het misschien cliché of stom vinden, maar ik ben daarin best old school en kan dat soort gebaren heel erg waarderen.”

We vrijen: “Dat wisselt heel erg. We hebben wel vaak zin in elkaar, maar die seksuele energie hoeft wat mij betreft niet altijd automatisch uit te draaien op seks.”

Zijn mooiste lichaamsdeel: “Moeilijk. Zijn gezicht is mooi, maar ook zijn borst, brede schouders en platte buik. En zijn kuiten, haha! Die vind ik heel mannelijk.”

Mijn favoriete standje: “Missionaris met mijn benen over zijn schouders. Dan komt hij lekker diep.”

Maar zo vrijen we het vaakst: “We nemen graag de tijd en wisselen dan altijd meerdere keren van positie.”

Ik word helemaal wild als: “Hij mijn vulva masseert met olie of glijmiddel.”

Dit heb ik van hem geleerd: “Dat ik van seks mag genieten. Ik ben nogal streng opgevoed en had in het begin het gevoel dat ik dingen deed die niet door de beugel konden. Dat werkte die eerste tijd wel als rem op mijn genot.”

Dit heb ik nog nooit durven zeggen: “Niets.”

Minpuntje: “Ik ben nogal perfectionistisch in bed. Als er een raar geluid ontsnapt, knap ik meteen af.”

Ik droom weleens van: “Nog heel veel experimenteren met Sander.”

Ik geef mijn seksleven een 8.

Sander

Aantal bedpartners: “Vijf.”

Onze eerste keer: “Hebben we echt gepland. We hadden al een tijdje iets met elkaar en uiteraard wel flink gefrunnikt, maar omdat we beiden op een schip werkten waar onze bedden heel klein waren en er nog weleens iemand naar binnen kon lopen, hebben we het bewust uitgesteld. Ook omdat het Maya’s eerste keer zou zijn. Ik wilde er iets bijzonders van maken. Ik heb een mooi hotel geboekt met een groot bad, en zo hadden we heerlijk de tijd.”

We vrijen: “Wanneer we gelegenheid hebben. Maya houdt niet van vluggertjes, dus de situatie moet er wel naar zijn.”

Mooiste lichaamsdeel: “Haar dikke haar en grote ogen die op halve maantjes lijken als ze lacht.”

Mijn favoriete standje: “Als zij met haar billen naar mijn gezicht boven op me zit.”

Maar zo vrijen we het vaakst: “Omdat we, als we vrijen, de tijd nemen, komen er altijd meerdere standjes langs.”

Dit heb ik van haar geleerd: “Dat uitstel alles beter maakt…”

Ik word helemaal wild als: “We samen in bad gaan en elkaar insmeren met een heerlijke olie.”

Dit heb ik nog nooit durven zeggen: “Dat ik een vluggertje soms wél lekker vind. Voor Maya voelt dat te ‘dierlijk’, maar seks mág best een beetje dierlijk zijn van mij.”

Minpuntje: “Dat ik niet altijd energie heb om twee uur bezig te zijn. Maar het is het achteraf altijd wel waard, dus dat is een luxeprobleem.”

Ik droom weleens van: “Seks op een tropisch strand.”

Ik geef mijn seksleven een 8.

