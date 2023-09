Bedgeheimen: ‘Het is heel fijn om de kans te krijgen je fantasieën uit te leven’

Ruth

Aantal bedpartners: “Zeven.”

Onze eerste keer: “Mijn eerste keer met Franklin was na een etentje met collega’s. We hadden al wel een aantal keer gezoend, maar meer kwam er nooit van. Die keer bleef hij hangen om te helpen met opruimen, maar al snel waren we met andere dingen bezig. Mijn eerste keer met Tim was toen Franklin toekeek. Het was een fantasie van hem om mij met een ander te zien seksen en toen we Tim leerden kennen, zijn we daar heel organisch naartoe gegroeid.”

We vrijen: “Met zijn drieën ongeveer eens per maand. Ik en Franklin, of ik en Tim apart van elkaar vaker.”

Mooiste lichaamsdeel: “Ze zijn alle twee mooi op hun eigen, unieke manier. Franklin is echt mijn ‘reguliere’ type: lang, slank en donker. Tim heeft een enorm ondeugende lach die ik heel aantrekkelijk vind.”

Mijn favoriete standje: “Verandering van spijs doet eten…”

Maar zo vrijen we het vaakst: “We experimenteren wat af.”

Dit heb ik van hen geleerd: “Totale schaamteloosheid. Het is zo bevrijdend om je helemaal te kunnen laten gaan bij niet één, maar twee mannen tegelijk.”

Ik word helemaal wild als: “Ik twee paar handen over mijn lichaam voel glijden die me overal strelen en aanraken.”

Dit heb ik nog nooit durven zeggen: “Vroeger had ik er moeite mee om te zeggen wat ik lekker vond. Zelfs bij het letterlijk benoemen van geslachtsdelen voelde ik schaamte. Nu kan ik geen genoeg krijgen van dirty talk.”

Minpuntje: “Niets, ik ben een gelukkige vrouw.”

Ik droom weleens van: “Seks op een podium terwijl een hele horde mannen zich op mij aftrekt.”

Ik geef mijn seksleven een 10.

Franklin

Aantal bedpartners: “Twaalf.”

Onze eerste keer: “Was na een etentje bij Ruth thuis. Ik bood aan om haar te helpen met afwassen, maar ik had andere bedoelingen. Al snel stonden we elkaars zweet af te wassen onder de douche, dus ik had niet helemaal gelogen.”

We vrijen: “Veel, in verschillende samenstellingen. We hebben een avontuurlijk seksleven.”Haar mooiste lichaamsdeel: “Haar borsten. Ik kan er wel iets heel poëtisch van maken, maar die zijn gewoon heerlijk.”

Mijn favoriete standje: “Ruth die mij pijpt terwijl Tim haar ondertussen neemt. Ik hou van dat uitzicht.”

Maar zo vrijen we het vaakst: “Ik turf het eigenlijk nooit.”

Ik word helemaal wild als: “Ik haar zie kronkelen van genot.”

Dit heb ik van haar geleerd: “Voordat ik Ruth kende, fantaseerde ik er vaak over dat mijn vriendin seks zou hebben met een ander terwijl ik toekeek, maar mijn ex stond daar absoluut niet voor open. Tim leerde ik via het werk kennen en het klikte enorm met ons alle twee. Na een gezellig avondje met veel goede wijn stelde Ruth spontaan voor om mijn wens in praktijk te brengen en dat is ons allemaal heel goed bevallen. Het is heel fijn om de kans te krijgen je fantasieën uit te leven.”

Dit heb ik nog nooit durven zeggen: “Niets.”

Minpuntje: “Ik zou weleens iets met BDSM willen doen, maar Ruth heeft niets met onderdanigheid bij een man.”

Ik droom weleens van: “Gedomineerd worden door een heel strenge meesteres.”

Ik geef mijn seksleven een 9.

