Bedgeheimen: ‘We doen het vaak voor de spiegel’

Zij (28) is receptioniste, hij (36) is hr-medewerker. Ze zijn drie jaar samen.

Lorena

Aantal bedpartners: “Acht.”

Onze eerste keer: “Was pure, rauwe lust. En dronkenschap, haha. Omdat we het in de auto deden, had ik de volgende dag overal blauwe plekken.”

We vrijen: “Keurig volgens het landelijk gemiddelde!”

Zijn mooiste lichaamsdeel: “Zijn groene ogen met bruine spikkels erin. En zijn mond, Mark heeft echt van die juicy lippen.”

Mijn favoriete standje: “Ik vind het fijn als ik bovenop zit. We doen het ook vaak voor de spiegel. We vinden het beiden geil om onszelf bezig te zien.”

Maar zo vrijen we het vaakst: “Doggystyle denk ik.”

Ik word helemaal wild als: “Hij me beft. Gelukkig houdt hij daar ook erg van. Ik denk soms weleens dat hij het lekkerder vindt dan penetreren. Wat een bofkont ben ik, hè?”

Dit heb ik van hem geleerd: “Niet echt geleerd, maar Mark is de eerste man met wie ik regelmatig speeltjes uitprobeer. En sommige zijn echt verslavend. Zoals de pussy pump, die maakt mijn vagina veel gevoeliger tijdens de seks. Mark vindt vooral het visuele aspect aantrekkelijk. Win-win.”

Dit heb ik nog nooit durven zeggen: “Niets.”

Minpuntje: “Mark is iets experimenteler dan ik.”

Ik droom weleens van: “Japanse bondage. Dat vind ik heel intrigerend en opwindend.”

Ik geef mijn seksleven een 8,5.

Mark

Aantal bedpartners: “Elf.”

Onze eerste keer: “Was na de kerstborrel van ons werk, in de auto. Die verdient geen schoonheidsprijs, wel de geilheidsprijs.”

We vrijen: “Twee à drie keer per week.”

Mooiste lichaamsdeel: “Ze heeft echt een heel mooie vagina. Klinkt het raar als ik dat zeg?”

Mijn favoriete standje: “Ik hou ervan als ze op mijn gezicht zit, zodat ik haar goed kan ruiken en proeven.”

Maar zo vrijen we het vaakst: “Doggy en missionaris, maar orale seks komt altijd voorbij tijdens het voorspel.”

Dit heb ik van haar geleerd: “Niets eigenlijk, hoewel dat misschien wat negatief klinkt. Zo is het niet bedoeld: ons seksleven is uniek en beter dan in al mijn vorige langere relaties. Bij ons is geen sprake van sleetsheid.”

Ik word helemaal wild als: “Ze haar pussy-pump gebruikt voordat ik haar oraal bevredig.”

Dit heb ik nog nooit durven zeggen: “Niets, eigenlijk.”

Minpuntje: “Ik zou er weleens een andere vrouw bij willen, puur voor de seks en omdat het me opwindend lijkt als ik Lorena met een andere vrouw bezig zou zien. Ik heb haar alleen nog niet kunnen overtuigen.”

Ik droom weleens van: “Een trio dus.”

