Bedgeheimen: ‘Die eerste keer kregen we last van ons geweten, we zaten nog in een relatie’

Laurens

Aantal bedpartners: “Vijf.”

Onze eerste keer: “Verdient niet de schoonheidsprijs en daarom was ie ook een beetje mislukt. Halverwege liet mijn piemel het afweten.”

We vrijen: “Naar tevredenheid! De ene week wat meer, de andere week wat minder.”

Haar mooiste lichaamsdeel: “Haar witte tanden. Mensen denken altijd dat Jos facings heeft, maar ze heeft van zichzelf een schitterend gebit en een heerlijke lach.”

Mijn favoriete standje: “Josje bovenop, met haar heerlijke borsten bungelend boven mijn gezicht. Zo klinkt het nog best netjes hè?”

Maar zo vrijen we het vaakst: “We gaan meestal voor gemak. Dus missionaris.”

Ik word helemaal wild als: “Ze me pijpt en aftrekt met wat glijmiddel. Ze doet altijd een bepaald trucje, ik noem het de sinaasappelpers, met mijn eikel. Dat klinkt pijnlijk, maar het is gekmakend lekker.”

Dit heb ik van haar geleerd: “Dat seks niet altijd perfect hoeft te zijn, je kunt er ook om lachen als er iets fout gaat.”

Dit heb ik nog nooit durven zeggen: “Dat ik het aantrekkelijker vind als ze haar benen en oksels onthaart. Daar heeft ze niet altijd zin in.”

Minpuntje: “Dat Josje niet houdt van sexy lingerie. Dat vindt ze niet lekker zitten, maar ik vind het wel heel mooi om naar te kijken.”

Ik droom weleens van: “Josje in een mooi kanten setje, die heel langzaam voor me stript.”

Josje

Aantal bedpartners: “Vier.”

Onze eerste keer: “Begon ontzettend opwindend, maar halverwege kregen we last van ons geweten. We zaten allebei nog in een relatie. Toen zijn we ook gestopt. Later, toen we beiden single waren, hebben we onze ‘eerste keer’ nog eens overgedaan. En hoe.”

We vrijen: “Eén of twee keer per week.”

Zijn mooiste lichaamsdeel: “Zijn brede borst. Ik ben ook gek op zijn borsthaar. Heerlijk om doorheen te kroelen.”

Mijn favoriete standje: “Ik ben lui, dus missionaris.”

Maar zo vrijen we het vaakst: “Missionaris, ik bovenop of lepeltje-lepeltje.”Dit heb ik van hem geleerd: “Dat ik het gerust kan zeggen als ik een keer geen zin heb. Een ex werd daar altijd heel chagrijnig van. Dat is zo toxisch voor je relatie, en vooral voor je seksleven.”

Ik word helemaal wild als: “We samen in bad gaan en hij me insmeert met geurende olie.”

Dit heb ik nog nooit durven zeggen: “Dat ik goed kan leven zonder porno. Laurens wil soms graag samen een filmpje kijken. Maar goed, je moet wat voor elkaar overhebben toch?”

Minpuntje: “Soms hebben we even wat minder seks, omdat we veel aan ons hoofd hebben en ik geen zin heb in ‘gedoe’. Terwijl het juist zo’n goede manier is om te ontspannen, want achteraf ben ik altijd blij dat we het hebben gedaan.”

Ik droom weleens van: “Een nóg groter bad, haha. Een jacuzzi graag.”

Ik geef mijn seksleven een 8

Deze ‘Bedgeheimen’ komt uit Flair 36-2023. Meedoen aan deze rubriek? Wil jij ook jouw verhaal vertellen? Stuur een mailtje naar flair@dpgmedia.nl.