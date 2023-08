Bedgeheimen: ‘Door onze vrijpartijen in te plannen, doen we het vaak genoeg’

Pilar:

Vorige bedpartners: ‘Twee.’

De eerste keer: ‘Herinner ik me vaag als een goede poging, maar met het nodige gestuntel. Onhandig met het condoom, allebei een beetje zenuwachtig en iets te snel klaar.’

We vrijen: ‘Eén à twee keer per week.’

Zijn mooiste lichaamsdeel: ‘Brendan is groot en breed. Zijn donkere ogen, baard en zwarte haar vind ik mooi. Hij is helemaal mijn type.’

Mijn favoriete standje: ‘Alles waarbij hij zijn handen vrij heeft om me te strelen of knuffelen.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘We wisselen veel af, maar de klassiekers zoals missionaris en cowgirl komen het vaakst aan bod.’

Oppepper: ‘Het klinkt misschien raar, maar Brendan en ik vrijen elke vrijdagochtend. Dan zijn de jongens bij een van onze ouders en maken we bewust tijd voor elkaar.’

Ultieme afknapper: ‘Soms vertelt hij een mop die hij heeft gehoord van een collega. Die platte havenhumor is not my cup of tea. Dan vind ik hem echt een onaantrekkelijke boer.’

Ik word helemaal wild als hij: ‘Onverwacht bij mij in de douche komt staan. Ik hou erg van doucheseks.’

Ik droom weleens van: ‘Seks onder een waterval, oftewel doucheseks plus.’

Nee, bedankt: ‘Ik geen fan van heel ruige, harde, snelle seks. Ik vrij het liefst met gevoel en tederheid.’

Minpuntje: ‘Door onze vrijpartijen in te plannen, doen we het vaak genoeg. Maar heel spontaan is het meestal niet.’

Ik geef mijn seksleven een 8.

Brendan:

Vorige bedpartners: ‘Eén.’

Onze eerste keer samen: ‘Was ik heel zenuwachtig. Ik had weinig ervaring en wilde natuurlijk een goede indruk maken. Dat mislukte, aangezien ik het amper vijf minuten volhield. Gelukkig hebben we daarna nog veel van elkaar genoten.’

We vrijen: ‘Eén à twee keer per week.’

Haar mooiste lichaamsdeel: ‘Pilar heeft Oost-Europese roots. Haar amandelvormige ogen en volle lippen maken haar heel sensueel.’

Mijn favoriete standje: ‘De missionaris, in alle varianten. Dan kan ik in haar mooie ogen kijken.’

En zo vrijen we het vaakst: ‘De bekendste standjes doen het goed: doggy, cowgirl, missionaris...’

Oppepper: ‘Bij de geboorte van onze eerste zoon maakten we een duidelijke afspraak: kinderen of niet, we blijven ook elkaars partner. Omdat daar voor ons beiden ook seks bij hoort, maken we er bewust tijd voor.’

Ultieme afknapper: ‘Sleehakken en ballerina’s. Volgens Pilar zitten ze fijn, maar ik zie haar liever op sneakers of mijn favoriete pumps.’

Ik word helemaal wild als zij: ‘Dubbelzinnige grapjes maakt in het bijzijn van anderen. Dat vind ik zo ondeugend van haar.’

Ik droom weleens van: ‘Seks in het openbaar, dat is geloof ik al meer dan vijf jaar geleden.’

Nee, bedankt: ‘Ik sta niet open voor een trio of alles wat pijn doet.’

Minpuntje: ‘Pilar vrijt het liefst met het licht uit. Jammer, want ik kijk graag naar haar.’

Ik geef mijn seksleven een 8.

